蕭赫麟邀辯論！　王鴻薇爽簽戰帖喊：前提是三位候選人都同意

▲王鴻薇松江市場掃街拜會 。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數10天，無黨籍候選人蕭赫麟29日帶著「辯論戰帖」，赴海基會門口邀請民進黨候選人吳怡農簽署，不過吳怡農卻僅與對方握手，而未公開簽名。隨後，蕭赫麟到中山市場找國民黨候選人王鴻薇簽署，王鴻薇則爽快答應並表示，辯論的大門始終是敞開的，她會同意辯論，但前提一定是參與立委補選的三位候選人都同意。

王鴻薇29日前往中山市場掃街拜票時，遇見蕭赫麟帶著「辯論戰帖」找上門。蕭赫麟表示，他本來先去找吳怡農簽，吳怡農卻說要王鴻薇先簽，王鴻薇一聽立馬拿筆簽署，更喊話「我來寫，大家來看這個歷史的時刻，我個人很歡迎辯論，但前提是要三個人都答應。」

針對蕭赫麟的「辯論戰帖」，王鴻薇在國民黨「還稅於民，歡迎民進黨拿香跟拜」記者會後提及，辯論的大門始終是敞開的，如果蕭赫麟真的希望大家來辯論，她會同意，但前提一定是立委補選的三位候選人都同意。

至於吳怡農稱「辯論要對於立場有不同看法，但對手不但沒立場沒意見，對於噴口水還相當積極」，王鴻薇則反擊道，吳怡農提的政見是一個人的江湖，因為民進黨沒有任何民代呼應他，反而很多人唱反調；然而，即便如此，民進黨還是會傾全黨之力協助，吳怡農仍是挾有龐大行政資源與政黨資源的候選人。