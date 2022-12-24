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美「國防授權法案」5年供台100億軍援　外交部：誠摯感謝

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

實習記者李密／台北報導

日前美國總統拜登正式簽署2023財年國防授權法案（National Defense Authorization Act,NDAA），當中涉及台灣部分包括授權未來5年，提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案也呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。對此，外交部今（24）日表示，美國會支持台美合作的堅定立場，展現對台美關係的高度重視，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，繼美國聯邦參眾兩院12月稍早表決通過「2023會計年度國防授權法」（NDAA 2023）的兩院協商版本後，拜登總統已於12月23日正式簽署該法生效，完成立法程序。另聯邦眾議院於23日表決通過聯邦參議院前已通過的「2023會計年度綜合撥款法案」，至此相關國會程序也已全部完成，後續將送交拜登總統簽署，即完成立法並正式生效。

外交部指出，上述兩項立法通過，高度展現美國會支持強化台美全方位合作的堅定立場。除「外國軍事融資」（FMF）、「台灣學人計畫」等項目外，兩項立法均要求美行政部門在「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫下協助台灣強化防衛能力，及增進台美防務的互通性。

同時，也呼應台美於11月簽署的「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，要求國務院及美國國際開發總署（USAID）與包括台灣在內的區域盟友及夥伴，加強在太平洋島國的合作。並將挹注「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的經費由300萬美元提高至400萬美元等，為雙方在這些領域的合作增加更多資源。針對美國國會不斷以創意性方式，為台美在各項領域的夥伴關係提供法源依據及多元的政策工具，並展現對台美關係及強化台灣安全的高度重視，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，我國將持續與美國國會及行政部門溝通討論，穩健步伐逐步推動各項友台條文的落實，並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以深化雙邊夥伴關係，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

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