本篤十六世病情惡化　教宗方濟各籲請信徒祈禱集氣





▲教宗方濟各（右）探望榮休教宗本篤十六世（左）。（圖為兩人此前會面／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

現年95歲的前教宗本篤十六世（Benedict XVI）健康狀況迅速惡化，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）28日表示，本篤十六世病情嚴重，籲請信徒團結為其禱告。

綜合外電報導，方濟各將前往本篤十六世所在的修道院進行探望，他籲請信徒為榮休的本篤十六世祈禱，請求上帝給他慰藉與支持。

教廷證實本篤十六世健康情況在過去數小時內已經惡化，方濟各已經探視過他。教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在聲明中表示：「我可以證實，由於（本篤十六世）年事已高，情況在過去數小時內惡化。目前病情仍然在控制之中，醫生持續進行監控。」

方濟各今年8月帶著新上任的紅衣主教到「教會之母修道院」探望本篤十六世，當時這位前教宗身形看來已相當憔悴，但仍熱切地和方濟各握手。

出身德國的本篤十六世原名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），他於2013年2月做出退位決定，理由時體力和心力已日漸衰退，當時震驚全世界的天主教徒，他接任教宗期間不過8年，退休後就住在原為休道院的建築中，過著平靜的生活。他也是600年來首位辭任的教宗，前一位是教宗教宗額我略十二世（Gregory XII），於1415年辭任。

本篤十六世是第8位擔任教宗的德國人，但他任內爆發愛爾蘭教會性虐待兒童的醜聞，媒體報導更挖出他曾在2011年至2012年間，先後開除400名牧師。今年年初，本篤十六世承認他在1977年至1982年擔任慕尼黑大主教期間，在處理性虐待案件時犯下了錯誤。