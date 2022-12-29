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人妻確診不能帶孩子　被公婆狂罵拿22萬逼離婚！夫全程目擊卻裝死

▲▼女子陽性無法帶娃，公婆當兒子的面瘋狂大罵：只要離婚就給她5萬。（圖／翻攝自微博）

▲人妻確診不能照顧孩子，慘被公婆飆罵「離婚就給你22萬元」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸近期疫情大爆發，各地確診人數直線攀升。重慶一名人妻近期不幸確診，身體不舒服無法帶孩子，不料因此遭到公公、婆婆瘋狂責罵，甚至拿出5萬人民幣（約新台幣22萬元），要她與老公離婚，整個過程都被家用監視器拍下，影片一出立刻引發網友熱議。

網路流傳的影片可以看見，身穿橘色上衣的婆婆雙手叉腰，氣勢洶洶的指著餐桌上的碗筷，不斷朝著人妻大聲飆罵，不滿人妻不照顧小孩又不做家務，旁邊身穿黑衣的公公也不斷朝著夫妻2人指指點點。人妻的老公過程中只抱著寶寶，坐在椅子上一句話不吭，任由爸媽飆罵自己的妻子。

人妻透露，婆婆在家裡非常強勢，老公特別聽婆婆的話，被罵也不敢多說一句，如今她確診必須休養，結果公婆不體諒就算了，婆婆還揚言只要她同意離婚，就會給她5萬元人民幣，讓她聽了非常心寒。

▲▼女子陽性無法帶娃，公婆當兒子的面瘋狂大罵：只要離婚就給她5萬。（圖／翻攝自微博）

▲婆婆雙手叉腰指責人妻，公公也在一旁指指點點。（圖／翻攝自微博）

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「妻子肯定沒有上班賺錢，所以公婆才這麼霸道」、「他們以為5萬很多，很牛逼的感覺」、「這要是我爸媽，我一定拍桌子叫他們閉嘴，看了真的讓人生氣」、「看這架勢我以為給500萬呢」、「支持你，有點尊嚴的離了吧，不離以後的日子更不好過」。

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