3萬人將返台！1／1起自陸入境「全面篩檢1個月」　小三通比照辦理

▲指揮中心王必勝指揮官視察桃園機場，說明自中國航班乘客加強採檢專案。（左起）指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、桃園機場公司董事長林國顯、桃園機場公司總經理范孝倫。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

針對中國大陸邊境鬆綁政策，中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，明(112)年1月1日零時起實施為期一個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

中國大陸明年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施。指揮中心指揮官王必勝今（28）日下午前往桃機視察，並於會後宣布，國內從1/1零時起至1/31為止，除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，針對中國大陸入境航班乘客會有加強檢疫專案。

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王必勝表示，屆時針對中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案來到金門、馬祖港口的旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測。自陸入境的直航航班會集中在二航廈長廊D7、D8、D9停機坪辦理相關採檢，與其他旅客區隔。

根據指揮中心規劃，民眾採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

▲12/28中國航班乘客加強檢疫專案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨日主張維持原措施不加強管制，為何今日出現轉折？王必勝解釋，主要原因是因為中國疫情升溫，資訊不是很明確，這一兩天有收到很多專家建議，考量中國感染人口很多，產生變異株機會大大增加，為了及早偵測需要PCR檢驗進一步做基因定序，所以採取唾液PCR以及早知道。

王必勝也強調，現階段仍沒有開放陸客來台觀光，中國入境以是探親、商務屢約專案申請為主，指揮中心主要在處理春節期間返台國人，目前評估1月份將有3萬多名國人返台。

指揮中心強調，所有入境旅客抵臺時領取快篩試劑後，請落實7天自主防疫規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。