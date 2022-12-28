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北市立委補選民調藍綠差距擴大！　王鴻薇49%領先吳怡農37%

▲國民黨立委候選人王鴻薇掃街前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委候選人王鴻薇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第三選區立委補選將於1月8日登場，最新民調出爐，國民黨的王鴻薇以49％維持第一，領先民進黨吳怡農12個百分點。

根據 TVBS 民調中心28日公布調查結果顯示，明年的立委補選，有78%北市第三選區民眾表示會去投票，另外16%尚未決定，7%則表示不會去投票。而三位候選人支持度方面，王鴻薇支持度由 46%增加3個百分點至49%，吳怡農支持度則略減1個百分點為37%，與上回相較，雙方差距由8個百分點，擴大至12個百分點，而另名無黨籍參選人蕭赫麟目前支持度僅1%，只有13%未表態。

進一步交叉分析發現，國民黨認同者支持王鴻薇的比例略增4個百分點至91%；民進黨認同者則有90%支持吳怡農；民眾黨認同者支持王鴻薇比例略增為66%，支持吳怡農則減為17%，另7%支持蕭赫麟；而中立選民支持王鴻薇比例略增兩個百分點至51%，支持吳怡農比例也略增為24%，中立選民對王鴻薇支持度仍明顯高於吳怡農。

另外，從市長選舉投票對象來看，投給國民黨蔣萬安的選民，仍有82%支持王鴻薇；投給民進黨陳時中的選民，支持吳怡農的比例由93%略增至95%；而投給黃珊珊的選民，支持王鴻薇比例為47%，與支持吳怡農的45%相當。

本次調查是TVBS民意調查中心於111年12月20日至27日晚間6點至10點15分所進行，共接觸1,098位20 歲以上設籍台北市立委第三選區民眾，其中拒訪為157位，拒訪率為14.3%，最後成功訪問有效樣本941位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

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