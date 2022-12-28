國民黨痛失4縣市議長！　趙少康開砲朱立倫：只見跳船哪來同舟？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

12月25日國民黨縣市首長風光就職的背後，卻也同時痛失高雄、基隆、花蓮議會龍頭寶座，最令支持者難以諒解的是，這3縣市的議會多數黨都是國民黨，卻未能保住。中廣董事長趙少康28日直言，兩三天過去了，黨主席朱立倫除了開除一堆人的黨籍，好像並沒有把話說清楚，給大家一個交代。

趙少康今天發出新聞稿指出，台南、高雄、基隆、花蓮4個地方議會的議長選舉國民黨分別鬧了不同的笑話，導致可以說將九合一的勝選功虧一簣，地方政治環境惡劣複雜大家都知道，民進黨也當然不是吃素的，「但是從朱主席接任以後的同舟計畫和以後的提名，不都是口口聲聲要彈性對應這種政治環境，寧可放棄原則也要遷就現實嗎？」

「好了，同舟出這種結果，黨主席和負責操盤的六星縣長同志是不是至少該給同志們一個完整的說明呢？」趙少康怒批，錯沒有關係，但是粉飾太平必會結出惡果，國民黨需要瞭解真相。

盤點12月25日的議會龍頭改選結果，高雄市議會國民黨原先有29席、民進黨27、無黨團結聯盟3席、台灣團結聯盟 1席、台灣基進1席、無黨籍 5席，但卻由民進黨康裕成當選議長、選前退出國民黨的曾俊傑當選副議長，國民黨議員席次因此減為28席。

基隆市議會國民黨有13席議員、民進黨12席、親民黨2席、無黨籍4席，但卻由民進黨童子瑋當選議長、親民黨楊秀玉當選副議長。

花蓮縣議會國民黨原有18席、民進黨3席、民眾黨1席、無黨籍12席，而當選議長的張峻卻在當選之際立即宣布退出國民黨，國民黨議員席次也減為17席。