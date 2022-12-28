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努力拚捷運東環段2年內動土　環狀線經營權態度？蔣萬安語帶保留

▲▼蔣萬安視察捷運局。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安視察捷運局。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於競選期間承諾，上任2年內捷運東環段一定動土，蔣萬安28日視察捷運工程局，再度強調一定會努力朝該目標前進；另就不斷流標的南北環段、環狀線經營權問題，蔣萬安則語帶保留地說，今天特別來聽取報告，才能有比較清楚了解。

蔣萬安28日上午視察捷運工程局、台北捷運公司，盼了解捷運局業務職掌、同仁工作環境狀況，會前接受媒體訪問。針對日前承諾捷運東環段2年內一定動土，蔣萬安表示，一定努力朝這個目標前進，今天特別來聽取相關報告，相信同仁等一下會有完整說明。

至於不斷流標的南北環段問題，有無目標何時全面動土？蔣萬安說，自己的確了解到這樣的狀況，目前缺工缺料問題非常嚴重，所以特別趕來了解相關狀況跟進度，對方等一下會有完整報告。

雙北2022年6月達成共識，於2023年1月底營運契約到期後，直至南、北環完工通車前1年由新北營運。面對環狀線經營權之爭，目前與新北市長侯友宜談得狀況？蔣萬安僅表示，所以今天特別來聽取報告，的確知道一月底就要討論此議題，所以今天特別來聽捷運公司、捷運局說明。

媒體追問對於環狀線經營權態度為何，但蔣萬安僅說，「後續聽完報告才有比較清楚了解。」

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