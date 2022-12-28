殷瑋遭藍營質疑「無戰功」　徐巧芯曝魔鬼訓練喊：沒有他就沒有我

▲殷瑋、徐巧芯。（合成圖／翻攝自殷瑋臉書、記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安延攬前總統府發言人殷瑋出任市政顧問，引發國民黨內部人士不滿，質疑他在國民黨最艱難的時候跑到國外，一回來就可當高官。對此，國民黨北市議員徐巧芯28日表示，她在學生時代認識時任國民黨青年團執行長的殷瑋，在他的魔鬼訓練下逐漸變強，狠批「誰說他沒有戰力、沒有戰功？」，更強調「沒有殷瑋就沒有今天的徐巧芯。」

曾任國民黨文傳會副主委、馬英九時期的總統府發言人等要職的殷瑋，於2016年政黨輪替後舉家搬遷澳洲，並於蔣萬安上任台北市長後重回政壇，擔任北市府市政顧問，月薪高達8萬5510元至9萬8570元，引發國民黨內人士不滿。國民黨北市議員秦慧珠昨日也開嗆，「國民黨失敗了，這些人遠走高飛，得到政權後又回來謀官求職，為什麼一個毫無戰功的年輕人一回來就可以位居高位？」

針對該項人事佈局，徐巧芯今日透過臉書發文表示，有些人刻意想從這個議題上做負面的觀點，塑造藍營集體對殷瑋不滿的情緒，批評他沒有戰力、沒有戰功，但回顧從政歷程，徐巧芯直言，「沒有殷瑋就沒有今天的徐巧芯。」

徐巧芯指出，她還是學生時，殷瑋擔任國民黨青年團執行長與國民黨發言人，對她進行了多年的「魔鬼訓練」，「現在回想起來根本就是地獄生活，包括每天早上6點起床看新聞，一整天都要把所有的新聞動態搞清楚，這一點我十年不變，到現在都還是堅持每天睡前要看完所有的新聞跟網路討論串。」

徐巧芯補充，當時她也向殷瑋學習如何在45分鐘內完成新聞稿，總是會將殷瑋改好的稿子跟她寫的初稿放在一起比較，用螢光筆劃出不同的地方，思考要怎麼寫才能更好，「到現在，我的臉書文章什麼都是自己寫、自己回應，動作能夠這麼快就是因為當年的訓練都記在身體裡了。」

徐巧芯強調，在殷瑋魔鬼訓練之下她變強了，後來擔任國民黨內許多重要人士的發言人，並參選台北市議員；然而，還有更多像她這樣的人，因為殷瑋的發掘與訓練，在公共事務的上走得更遠，質疑「誰說他沒有戰力、沒有戰功？」

最後，徐巧芯也向殷瑋喊話並給予祝福，「謝謝你看到了大學時初出茅廬的我，邀請我來到國民黨；謝謝你願意因為相信我有能力，因此最嚴格的標準訓練我。祝福我永遠的教練，我的好朋友，在市政顧問的位置上能夠發揮國內外的經歷，讓台北市更好。」