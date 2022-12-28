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嚴防中國疫情升溫　指揮中心建議：自中國入境旅客需採檢

▲▼蘇貞昌主持臨時擴大防疫會報。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌主持臨時擴大防疫會報。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

針對中國疫情發展以及秋冬疫情升溫，行政院長蘇貞昌28日上午臨時召開擴大防疫會議。指揮中心在會中表示，中國自明年1月8日起針對染疫者不再實行隔離措施，也取消入境後核酸檢測與隔離措施，考量兩岸往返頻繁，雖然尚無觀光客入境，「仍建議於近日針對中國入境旅客進行採檢」，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施。

政院發言人羅秉成轉述，指揮中心於會議上報告指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，熱區以各大城市為主，預期陸續於12月底至2023年1月將達第一波高峰。且隨春節前、後返鄉人流增加，將可能使疫情自城市向農村地區擴散，整體疫情可能持續逾3個月。

此外，指揮中心也提到，中國自明年1月8日起針對染疫者不再實行隔離措施，也取消入境後核酸檢測與隔離措施，台灣目前雖無開放中國觀光客入境，仍應緊盯相關疫情發展，並採取積極措施來加強維持邊境管理。

目前已有數國針對自中國入境者進行加強採檢，指揮中心表示，本週確診數比起上週已連續2天增幅7000例，台灣由於兩岸往返頻繁，雖然尚無觀光客入境，仍建議於近日針對中國入境旅客進行採檢，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情急遽升溫的必要措施。

蘇貞昌表示，我國目前並無開放中國觀光客入境，但預估春節期間仍有3萬人次自中國入境我國，盱衡全世界已陸續採取相對的因應作為，為保護國人權益及維護國人健康，請王必勝指揮官審酌各國應對做法以及我國所採取的防疫措施，今日即協同相關部會盤點相關醫療量能以及至機場規劃硬體設備，包括明年1月7日將實施之「金馬地區民眾春節交通專案」的執行措施是否應做相應調整也應併為考量。相關措施也應在做好規劃後，一併對外說明實施時程，並做好相關導引與宣傳。

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