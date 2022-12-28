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台中公車過彎撞斃母子！老父淚曝「最後對話」：女兒說想要開公司

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市中國醫藥大學旁路口昨(27日)深夜傳出重大死亡車禍，一輛公車於學士路、英才路口綠燈左轉，毫不減速撞上斑馬線上正在過馬路的一家三口，導致母親李女(30歲)、與年僅1歲的兒子當場重傷，經送醫搶救後宣告死亡。死者父親接獲噩耗後悲痛落淚，表示昨晚8點多才跟女兒通電話，當時女兒還說想要開藥膏工廠，怎知這竟成父女倆的「最後對話」。

▲▼台中公車撞上一家三口，母子雙亡，死者李女父親落淚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李女父親眼眶泛紅、頻頻拭淚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方初步調查，當時李女與伊拉克籍丈夫(32歲)推著嬰兒推車出門，不料在路口走斑馬線過馬路時，竟突然遭一輛轉彎公車撞上，行車紀錄器畫面拍下，公車過彎速度飛快，撞到人後還未減速，向前滑行數公尺後才發現異狀停下，但這時一切都已經來不及，嬰兒推車被撞得粉碎，李女與1歲的兒子遭輾過、雙雙內出血重傷，當下即失去呼吸心跳，經送往中國醫搶救後仍於28日凌晨宣告不治；而伊拉克籍丈夫雖僅受到輕傷，但一夕之間痛失妻兒、家破人亡，令他悲痛萬分，難以接受。

▲▼台中公車撞上一家三口，母子雙亡，死者李女父親落淚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李父說，昨晚8點多還有與女兒通電話，沒想到竟成父女倆最後對話。

死者李女的父親接獲噩耗後忍不住眼眶泛紅落淚，痛批「台中的交通怎麼會變成這樣子？連走在斑馬線上也會被車撞，還一次帶走2個，我就只有這2個……。」

李父悲痛地說，女兒是家中的老么，母親及姐姐都已經不在了，家中還有一個殘障重症的哥哥，自己就只有這個女兒最優秀，讀醫藥學院、碩士第一名畢業，女兒最大的心願就是想開公司，昨天晚上8點多父女倆還有通電話，當時女兒在電話中表示，想要開一間藥膏工廠，還請他幫忙到新北市政府登記申請開公司，隨後女兒還說過年就會回台北，豈料這竟成父女間「最後對話」，農曆年節的團圓夢也被這輛公車狠狠撞碎。

▲▼台中公車撞上一家三口，母子雙亡。（圖／季男提供）

▲▼台中公車撞上一家三口，母子雙亡。（圖／季男提供）

▲李女與丈夫結婚後育有一名兒子，生活幸福美滿。（圖／季男提供）

李父說，他在台北的市場開飼料店，女兒很乖，有空的時候都會回台北幫忙做生意，女兒嫁給伊拉克籍的丈夫後生下一個兒子，夫妻倆也在台中置產買房；事故發生後，李父聽女婿說，公車當時過彎開很快，「可能趕著要下班吧？」

說到悲痛處，李父不禁眼眶泛紅、頻頻拭淚，表示女兒與孫子都會帶回台北，後續會按照女婿的宗教習俗辦理後事。

▼公車高速過彎撞上一家三口。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

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