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鏡電視四大爭議抗爭　在野黨揚言罷審NCC預算

▲▼NCC主委陳耀祥28日到立法院預算審查，在野黨發動抗議鏡電視審議案並揚言罷審預算。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC主委陳耀祥28日出席立法院預算審查，在野黨發動鏡電視審議案四大爭議抗爭並揚言罷審預算。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

在野黨立委不滿NCC(通傳會)處理鏡電視案涉及股權、董監事、財務、洩密四大爭議，28日揚言將罷審NCC明年度預算，NCC主委陳耀祥表達抗議指出，立委提到的都是未經查證的錯誤資訊，且洩密案與董監變更案還在調查或審議中。

立法院交通委員會28日審議NCC明年度預算，以及請陳耀祥就「鏡電視申設及開播後爭議之處理與調查結果」進行專題報告，並備質詢。會議一開始，曾明宗、陳椒華、鄭麗文、李貴敏、吳怡玎、陳以信等委員發動程序發言，不滿府院高層介入，NCC一再護航鏡電視，並要求撤照、收回成命，若不處理將在黨政協商時罷審NCC明年預算，NCC將成為壓跨內閣的最後一根稻草。

陳耀祥表示，不論是中天(撤照)案或鏡電視案都是依據行政程序法依法辦理，前述立委提到的都是未經查證的錯誤資訊，他表達抗議，他強調，鏡電視審議過程的洩密案與董監變更案還在審議中，人頭代持等案也還在查證，未來若有發生也會持續監理。

▲▼立委陳椒華公開鏡電視申設股東名單。（圖／記者陳世昌攝）
▲立委陳椒華公開鏡電視申設股東名單，指稱葉國一、陳致遠、蘇永平目前已出售股權，卻聲明說沒有賣，使公務員登載不實。（圖／記者陳世昌攝）

立委陳椒華另外出示了鏡電視申設的股東組成，大股東包括翰林育成股份有限公司(萬海陳致遠)、祝文宇、裴偉、蘇永平、陳泰銘、葉國一，然而陳椒華表示，葉國一、陳致遠、蘇永平已出售股權，卻聲明說沒有賣，也違反NCC許可執照時的附款條件。

陳耀祥在調查報告中解釋表示，外傳鏡電視股東轉售股權予第三人或股東代持，甚或涉有中資情事，經NCC請該公司股東說明，自然人股東除陳泰銘以外，其餘 6位自然人股東來函表示係以自有資金投資鏡電視公司、未有中資及無涉借名登記。

其中祝文宇及蘇永平特別強調並無媒體所稱與張高祥(東森電視大股東)間有代持鏡電視股份情事；法人股東翰林育成股份有限公司則稱對NCC所詢無相關陳述意見。

NCC表示，陳泰銘雖未函復本會，但委託其他股東代表出席鏡電視10月27日股東臨時會，該公司全體股東並於同日發表聲明表示，全體股東均為本人投資，無代持、借名登記及轉讓股權情事，亦無外傳鏡 電視有違反NCC行政處分附款情形。

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