新制義務役士兵角色定調「類國土防衛部隊」　戰時守衛軍民重要設施

▲義務役將恢復一年制。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

針對義務役恢復一年制，總統蔡英文27日將召開國安高層會議拍板改革內容，並於會後親自舉行記者會對外說明。據掌握，對於本次兵力結構改革，義務役未來角色上將擔綱「守備部隊」，定調主責國土守備、軍事與民間重要設施防護等任務，類似「國土防衛部隊」。

蔡英文明天上午10點將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；而明天中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，她也將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

對於這次兵力結構的改革，其實已經歷時長達2年多的盤整。據掌握，共分為3大亮點，首先第一個亮點，是將兵力結構區分為4大區塊，包括：「主戰部隊」、「守備部隊」、「民防系統」，以及「後備系統」，用意在於明確防衛任務。

言下之意，未來志願役士兵將成為「主戰部隊」，負責海、空、領土安全任務；而義務役方面，則擔任「守備部隊」，負責國土守備、軍事、民間重要設施與協力民防等任務，類似「國土防衛部隊」。

在義務役角色上的設定，關鍵在於義務役士兵經過1年的扎實訓練後，未來進入戰時，相較於4個月義務役，僅經過幾次14天教召訓練，新制義務役士兵較能有效投入戰場，並擔當類似國土防衛部隊角色，以符合目前最新的防衛思維。