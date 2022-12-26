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75位普仁小太陽逆風飛翔　用愛照耀基隆

文／賴芃縈編輯整理

▲▼靈鷲山普仁獎頒獎。（圖／記者賴賴攝）

普仁20，以愛傳善！靈鷲山第20屆基隆普仁獎25日在長榮桂冠舉行，75位孩子上台領獎，他們品德優秀，無畏生活困難活出光彩，創造無數動人故事。20年來，靈鷲山已在各地累計選拔出超過1萬名得獎國中、小學生，成為照亮自己、也照亮別人的普仁小太陽。

「美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！」靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立普仁獎，它是美善品德的呈現，也是善能量匯聚的平台。心道法師期許善的循環、愛的力量，充滿社會各個角落。適逢耶誕節，活動現場有青年團大哥哥大姊姊，扮成耶誕老公公發送禮物給孩子們，為現場增添溫暖、熱鬧氣氛；現場貴賓雲集，讚歎靈鷲山舉辦普仁獎創造善循環，傳遞正能量。

4位小太陽入圍角逐全國普仁獎

靈鷲山今年在全台17區共有1147位國中、小學生參加甄選，最近各區陸續頒獎，讓大家看見這些普仁小太陽，在全台閃耀他們的光芒。經過嚴謹的初選、複選作業，基隆今年有75位孩子獲獎，國小34位、國中41位。其中，銘傳國中曾文杰、中和國小賴鈞睿、碇內國小余孟璇、武崙國中趙翊婷4位入圍全國普仁獎。此外，也頒「推動品德教育楷模獎」給吉慶國小、德和國小、中和國小3所學校。得獎名單詳見 https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167 。

曾文杰、趙翊婷是生活的勇者

入圍全國普仁獎的曾文杰同學，8歲時父親意外過世，中國籍母親在加油站工作，文杰自小獨立、聽話又懂事，不因生活變故，仍保有純真熱情，是善解人意、貼心的孩子。他擔任班長，功課品德優良、熱心班務，凡事主動幫忙不邀功，待人和善，是老師的好幫手。難能可貴的是他知恩圖報，小學時曾接受「兒福聯盟補貼的亞洲學舍」補習功課，現在常利用假日回學舍輔導學弟妹功課，也到老人之家當志工，知恩感恩，品學兼優，回饋温暖正面積極能量給社會。

代表上台致詞趙翊婷同學，是單親家庭的孩子，父親2018年過世，母親在市政府擔任臨時雇員，除了照顧她和妹妹，還有房租和2人的補習費，生活過得拮据，但翊婷仍以正向態度面對生活的困苦，時常安慰母親要走出哀傷，乖巧又貼心。現在的她只想好好讀書，考上理想高中，回報母親的恩情。

普仁獎是心道法師的願力

靈鷲山宗委、慈善基金會監察人常樂法師說，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，「普」是廣大周遍， 「仁」是慈愛、真誠，從普仁2個字，可以看出師父以及教團慈善團隊， 對普仁孩子的關愛與期許，或許因為師父從小出生在毒品與戰爭交織的國家，對孩子有一種與生俱來的關心，讓孩子從小接受良好的品德教育，未來才有翻轉命運的機會。期待這份肯定與鼓勵，一直陪伴普仁小菩薩成長。

基隆講堂執事妙實法師希望透過普仁獎的推行，讓孩子的品德觀念從小札根，能持續以美好善念關懷身邊的每個人，成為散播愛的希望種子。希望每個孩子具備「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，不因環境困頓滅失光芒。

妙實法師感恩基隆市工業會理事長元璋玻璃股份有限公司董事長鄭文煜、太隆實業股份有限公司周盛琪董事長、尚冠冷凍食品有限公司陳品聰董事長、大禹海事工程公司黃欽銘董事長、台北市玻璃公會理事長鄭煥章、普仁獎推行委員會主任委員吳麗紅、基隆市好人好事運動協會理事長劉柏宏、基隆市中正區區長吳國偉、靈鷲山基隆區榮譽董事會會長柳太山等人長期支持普仁獎，並親臨現場共襄盛舉。

▲▼靈鷲山普仁獎頒獎。（圖／記者賴賴攝）

▲青年團大哥哥大姊姊設計很多表演節目，手拿師父今年墨寶春聯，炒熱活動氣氛。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山普仁獎頒獎。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山宗委常樂師說，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承。（靈鷲山佛教教團提供）

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