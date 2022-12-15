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靈鷲山四期教育成佛有你全球徵文　2023元旦熱烈啟動

文／賴芃縈

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

靈鷲山般若文教基金會舉辦第二屆「四期教育成佛有你」全球徵文，今年適逢靈鷲山開山四十周年，為鼓勵學佛風氣特別將總獎金提高至十二萬，藉此拋磚引玉，創造更多有志推廣佛法智慧者參與盛會，以文章傳承諸佛法、利益一切眾。

此次徵文主題除了以靈鷲山成佛藍圖四期教育的三門課程相關主題，特別增設「靈鷲40－四期教育與我」，邀約不論是對徵文有興趣剛剛接觸的新緣，或者是四期教育學習者、推廣者、服務者，或許是您看見家人朋友學習四期教育的感動過程，都歡迎您來分享，遇見四期教育的精彩生命故事。

四期教育是靈鷲山開山大和尚心道法師，以畢生實修體證佛陀修行的生命歷程，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程；耕讀四期教育，將所學所知，以文字的力量轉化為影響社會的正面能量，成為靜默間度化眾生的方便法門，並藉此將佛法的美妙供養給世人。

此次徵文主題設定題目分別為「皈依三寶」、「初轉之法」、「無我之道」及「靈鷲40－四期教育與我」，歡迎報名參加，徵件時間自2023年1月1日起至3月31日(周五)止。

「諸供養中，法供養為最。」靈鷲山期盼人人透過學習佛法對自身心靈的影響，進而為社會帶來良善的正向能量。

詳細活動辦法　https://edu.ljm.org.tw/news/show.aspx?id=1530

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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