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瘋電影／想見你　穿越宇宙來看你去愛去失去要不負相遇

文／賴賴

▲▼想見你。（圖／車庫娛樂）

瘋言瘋語：

「想見你」電視劇，是近年來台灣製作最成功的一部連續劇，從電視進入電影，劇本複雜度加深，更多元角度去審視這部戲劇想傳達的訊息，從最單純的純愛故事，經歷無法選擇的命運多舛，過程曲折懸疑，每當八三么的歌聲響起，那真是椎心呀，這是一部會讓人哭的燒腦片。

不論有沒有看過電視劇，都可以來看電影，沒有影響，雖然是從戲劇衍生的劇情，但除了人設以外，沒有銜接的問題，製片方有著極高的製作誠意，節奏流暢緊湊，且頻繁轉換場景，這組台灣偶像組合，算是演技最成熟的一組，而許光漢果然是實力派偶像，撐起整部片從高中到成年，年齡層次變化最劇烈，也最自然。

「想見你」的原創編劇簡奇峰和林欣慧，是目前台灣最令人滿意的實力編劇組合，看完電影會有一種台灣商業電影又露出曙光的希望感。不劇透不影響觀影品質，很好看，是情侶最佳約會電影，你永遠不知道明天會發生什麼事情？唯一能做的只有珍惜當下。

劇情極度懸疑，從相識相戀到論及婚嫁的一路順遂，卻在一幕戲裡完全反轉，類似這樣劇情的走法，目前韓劇最高收視的「財閥家的小兒子」，也就是以這樣的結構撐起高強度的懸疑劇情，「想見你」真的非常好看，五顆星推薦。


片　　名：想見你　
英文片名：Someday or One Day
類　　型：愛情、科幻、懸疑驚悚
口碑場日期：12-23 ~ 12-25
上映日期：2022-12-30
片　　長：01時47分
導　　演： 黃天仁
演　　員： 柯佳嬿 、 許光漢 、 施柏宇(Patrick Shih)
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

命中註定的相遇，似曾相似的夢境，想再次見到你，千方百計。

黃雨萱不再是多年前那個迷路無助的小女孩，現已出落得風儀玉立，當時還是高中生的李子維，如今也出了社會，個性依舊磊落颯爽。一場相似的夢境牽絆著兩人的靈魂，因為錄音帶中那首同樣的歌而反覆的相遇、相識、相知再相戀。

命運反覆的將李子維、黃雨萱、陳韻如、莫俊傑以及王詮勝緊扣在一起。重逢，是另一場循環的開始，眾人又該如何破解這次的時空循環？拯救彼此的生命？

▲▼想見你。（圖／車庫娛樂）

▲摺疊鏡出現三個新娘，非常用心設計的一個鏡頭。

▲▼想見你。（圖／車庫娛樂）

▲透過時間軸的說明，真的才真的完全了解這整個來龍去脈。

▲▼想見你。（圖／車庫娛樂）

▲從相識相戀到同居，一路順遂豈料....

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