瘋電影／局中局　車禍意外為掩飾婚外情殺人並毀人名節

文／賴賴

瘋言瘋語：

「佈局」韓國版，不論是鏡位劇情節奏，幾乎如出一轍，但是不知道為何，西班牙的還是比較好看，可能是第一次看過太驚喜了，所以記憶深刻，而那種驚訝的程度到現在仍記憶猶新，一部好的劇本，真的是傳世又具備強烈娛樂效果。

電影流暢好看，節奏緊湊，韓國版增加了一些雪中緊張感，也加強了死者無辜的力道，男主的戲多了危險性，最後從湖中吊出汽車的震撼，和高額製作費的誠意，值得再看一次。



片 名：局中局

英文片名：Confession

類 型：犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2022-11-04

片 長：01時45分

導 演： 尹鍾石

演 員： 蘇志燮(So Ji Sub) 、 金倫珍 、 林珍娜 、 崔光逸

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

敏豪（蘇志燮 飾）遭威脅要爆料他外遇一事而只好前往某家飯店，卻被某人攻擊而昏倒。當他清醒時，卻發現婚外情對象世熙（林珍娜 飾）已身亡，在案發現場並無發現其他人的痕跡，因此敏豪立刻被認定為主嫌。原本是名成功企業家的敏豪，因為被視為嫌犯而陷入危機，為了拯救自己的一切，他找上了律師信愛（金倫珍 飾）。

訴訟勝率百分之百的信愛，為了打贏這次的官司，他要求敏豪必須對她坦白一切。在下雪的深山別墅裡見面的兩人，開始一片一片地拼起這事件的碎片，沒想到卻……

▲幹練的律師套出兩個故事版本。

▲關鍵是到底是誰提議要毀屍滅跡的？

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