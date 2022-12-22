　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／局中局　車禍意外為掩飾婚外情殺人並毀人名節

文／賴賴

▲▼局中局。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

「佈局」韓國版，不論是鏡位劇情節奏，幾乎如出一轍，但是不知道為何，西班牙的還是比較好看，可能是第一次看過太驚喜了，所以記憶深刻，而那種驚訝的程度到現在仍記憶猶新，一部好的劇本，真的是傳世又具備強烈娛樂效果。

電影流暢好看，節奏緊湊，韓國版增加了一些雪中緊張感，也加強了死者無辜的力道，男主的戲多了危險性，最後從湖中吊出汽車的震撼，和高額製作費的誠意，值得再看一次。


片　　名：局中局
英文片名：Confession
類　　型：犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2022-11-04
片　　長：01時45分
導　　演： 尹鍾石
演　　員： 蘇志燮(So Ji Sub) 、 金倫珍 、 林珍娜 、 崔光逸
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

敏豪（蘇志燮 飾）遭威脅要爆料他外遇一事而只好前往某家飯店，卻被某人攻擊而昏倒。當他清醒時，卻發現婚外情對象世熙（林珍娜 飾）已身亡，在案發現場並無發現其他人的痕跡，因此敏豪立刻被認定為主嫌。原本是名成功企業家的敏豪，因為被視為嫌犯而陷入危機，為了拯救自己的一切，他找上了律師信愛（金倫珍 飾）。

訴訟勝率百分之百的信愛，為了打贏這次的官司，他要求敏豪必須對她坦白一切。在下雪的深山別墅裡見面的兩人，開始一片一片地拼起這事件的碎片，沒想到卻……

▲▼局中局。（圖／yahoo）

▲幹練的律師套出兩個故事版本。

▲▼局中局。（圖／yahoo）

▲關鍵是到底是誰提議要毀屍滅跡的？

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
冬至寒流再襲！連4天探4℃　轉雨時間曝
日本資深女星病逝！　罹癌1個月就走了
佳娜「伸舌濕舔酷炫」畫面曝！　私密包廂掀衣：這邊可以做嗎
柯文哲8年總結！市長生涯將落幕　盤點成績「最會蓋社宅」
郭台銘嗆「禽獸食祿」遭譏　公務員代表嘆：本土權貴欠缺羞恥心
快訊／PLG贊助商Steaker 創辦人涉吸金　聯盟宣布終止
台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」　緋聞女友回應了
快訊／拜登、澤倫斯基會談2小時　「美烏成夥伴」2023續挺烏

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／局中局　車禍意外為掩飾婚外情殺人並毀人名節

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

瘋電影／局中局　車禍意外為掩飾婚外情殺人並毀人名節

台積電上漲7.5元至466.5！　台股漲逾140點站上14300

限時3天！雙人「千元有找」暢玩樂園　12月壽星免費玩到爽

台南新營蘭花園深夜大火...烈焰沖天　1hr撲滅「花全燒光」

普悠瑪號出軌4年後！雙人駕駛明天起取消　ATP速限備援系統啟用

嘉義「鹽醃女頭」奇案　監視器揭發親兄殺害賣春妹內幕

林書豪摯友升官啦！　費爾茲有望暫代老鷹營運總裁職務

日本資深女星病逝！享壽60歲　偶像轉戰政壇「罹癌1個月就走了」

快訊／聯結車驚悚爆胎照曝！國3苗栗通霄段持續封閉　貨物散滿地

4縣市有感！台南今早規模3.4地震　最大震度2級

滿千送百！婚宴會館開辦年貨市集搶年節商機　桃園館祭出第2件6折

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

名家熱門新聞

車禍意外為掩飾婚外情殺人

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

7道超下飯的絞肉料理

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

勿一心追求頂流頂流有許多瘋子

奇幻跑酷~Running Fred

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

更多熱門

相關新聞

向紐約時報的揭露記者致敬

向紐約時報的揭露記者致敬

改編自記者喬迪·坎特和梅根·圖希2019 年的同名書籍。影片由凱瑞·穆里根 ( Carey Mulligan)和佐伊·卡贊 (Zoe Kazan ) 分別飾演圖希 (Twohey) 和坎特 (Kantor)，並跟隨《紐約時報》的調查揭露了哈維·溫斯坦 ( Harvey Weinstein )對女性的虐待和性行為不端的歷史。帕特麗夏·克拉克森、安德烈·布勞格、詹妮弗·艾莉和薩曼莎莫頓聯合主演，阿什莉賈德飾演她自己。

鼓勵學佛徵文資格放寬

鼓勵學佛徵文資格放寬

平民總統過不了貪汙這一關

平民總統過不了貪汙這一關

角落小夥伴２藍色月夜的魔法之子

角落小夥伴２藍色月夜的魔法之子

被主管或家人朋友誤解該不該解釋

被主管或家人朋友誤解該不該解釋

關鍵字：

瘋電影局中局賴賴蘇志燮(So Ji Sub)金倫珍林珍娜

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

訃告發不完！大陸多位名人近期接連因病過世

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

「父女斷聯20年」孩子突想見面　開口1要求他心寒

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面