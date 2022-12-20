瘋電影／她有話要說　向紐約時報的揭露記者致敬

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完就是一整個很火大的感覺，雖然早知道這新聞事件，#ME TOO 看似活躍眾人支持的活動，但現實真心是這樣嗎？從川普的猥褻事件為開頭，這種道德性格的沙文主義白種男人，似乎是被社會認同而成為總統，以這個開場出發，就位這整個事件埋下風聲大雨點小的伏筆，現在是否真的已經改善的美國影劇圈的陋俗，誰知道。

片尾最後字幕出來，這位其貌不揚，長相猥褻的哈維溫斯坦，總共猥褻過８２名女性，片中不斷提到疑似葛妮絲·派特洛，因為當年葛妮絲·派特洛和布萊德彼特還是年輕情侶時，布萊德彼特不畏懼江湖地位的大佬，憤而跳出來跟他嗆聲，但是那些沒有背景和男友撐腰的女孩們，一個一個被凌辱後遺棄，這實在很誇張，從這部電影看到，媒體人應有的骨氣和底氣，而不是為五斗米折腰，拼命奉承廣告主黨派而是非不分。

有權勢的人，甚至可以修改法律政策讓自己方便，這在台灣也是如此，但台灣沒有這樣具有道德勇氣的新聞媒體，是台灣人的共業，五顆星推薦的好作品。

片 名：她有話要說

英文片名：She Said

類 型：劇情

上映日期：2022-11-18

片 長：02時09分

導 演： 瑪麗亞施拉德(Maria Schrader)

演 員： 湯姆佩爾瑞(Tom Pelphrey) 、 凱莉莫里根(Carey Mulligan) 、 珊曼莎摩頓(Samantha Morton) 、 柔依卡珊(Zoe Kazan) 、 派翠西亞克拉克森(Patricia Clarkson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球



劇情大綱

改編自記者喬迪·坎特和梅根·圖希2019 年的同名書籍。影片由凱瑞·穆里根 ( Carey Mulligan)和佐伊·卡贊 (Zoe Kazan ) 分別飾演圖希 (Twohey) 和坎特 (Kantor)，並跟隨《紐約時報》的調查揭露了哈維·溫斯坦 ( Harvey Weinstein )對女性的虐待和性行為不端的歷史。帕特麗夏·克拉克森、安德烈·布勞格、詹妮弗·艾莉和薩曼莎莫頓聯合主演，阿什莉賈德飾演她自己。

這本書於 2018 年被選中，這部電影於 2021 年宣布由Annapurna Pictures和Plan B Entertainment聯合製作。電影攝影師Natasha Braier在紐約拍攝。在後期製作期間，剪輯由Hansjörg Weißbrich完成，配樂由Nicholas Britell作曲。

2022 年 10 月 13 日在第60 屆紐約電影節上舉行了全球首映，並於 2022 年 11 月 18 日在美國由環球影業上映。這部電影獲得了評論家的普遍正面評價，他們稱讚了劇本以及喀山和穆里根的表演。它還被美國電影協會評為2022年最佳影片之一。

▲兩個已婚有小孩的記者位女性伸張正義。

▲從政策就偏袒加害者的美國畸形法律，只能讓媒體正義來糾正這個陋習。

▲擁有三個女兒的受害者，願意為這些受害者發聲，避免自己的女兒在未來也得面對這種男性霸權猥褻的風險。

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