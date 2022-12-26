禽流感升溫　農委會：禽肉雞蛋供應無虞「薑母鴨不應漲價」

▲農委會副主委黃金城說明禽流感疫情現況。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

禽流感疫情持續升溫，農委會今（26日）召開記者會說明疫情現況，目前確診的案例禽場已達40場，其中有12場是高傳染力、致死率高的新型病毒H5N1。農委會副主委黃金城指出，目前以雲林、彰化為主要感染的熱點區域，但強調雖然疫情吃緊，但禽肉、雞蛋仍供應無虞，業者不應該趁勢喊漲。

農委會今（26日）召開「國內外禽流感疫情概況及防疫精進作為」會議，邀集各縣市農政單位、動物防疫機關等單位與會。農委會防檢局副局長徐榮彬在會後記者會指出，國際禽流感疫情持續加溫，目前累積案例數已5550件，其中有高達5378例、96.9%都是Ｈ5N1，此波疫情來勢洶洶，加上近日低溫，影響家禽的抵抗力，相關單位都要嚴加戒備。

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黃金城指出，歐美疫情嚴峻，上周紐約一顆雞蛋價格已超過10元、日本蛋價也上漲，禽肉雞蛋價格都受疫情影響上漲中；反觀國內，疫情仍在可控範圍，主要熱區彰化、雲林等縣市，目前也沒有進一步擴散，雞蛋供應量穩定，未來兩周是國內用蛋高峰期，農委會之前向日本進口一千多萬顆雞蛋，目前還有六百五十萬顆可備用，若真的供不應求，也會協調加工業者，優先供應民生使用。

針對媒體提問，目前染疫的案例場以肉鴨場為主會否影響民眾冬令進補的需求，或有業者趁勢漲價。農委會畜牧處副處長江文全表示，目前國內每個月可以供應三百萬隻鵝肉，庫存也有三百萬隻，足夠供應民眾冬天的需求，目前產地價格也維持平穩，消費端不應該拿來當作漲價的理由。

黃金城說，農委會已啟動秋冬強化防疫措施，原本從現在起到明年三月都是強化防疫期間，因應疫情嚴峻，相關監測採樣、外圍環境監測、熱區場域清潔消毒作業等，都會提前在年底前完成，希望有效杜絕禽流感蔓延。