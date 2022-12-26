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外食家庭「小老外」多！醫師：必要時運用營養補充品兼顧兒童成長所需

▲▼ 兒童營養,飲食,營養,維生素,攝取,蛋白質,健康,學童,兒少,外食,外送。（圖／pixabay）

▲疫情讓跟著家長吃的孩子，也習慣以方便但卻營養不足的外食解決三餐。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

你家的孩子每天營養攝取均衡嗎？根據衛福部國民健康署2017年到2020年的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，4～6歲幼兒的蔬果及乳製品類等食物攝取量普遍不足；「兒童營養」拉起警報，也反映出家庭飲食習慣的隱憂。

現代社會多以雙薪家庭為主，家長因工作忙碌，每天選擇外食打發三餐飲食再正常不過，但學童吃進肚子裡的食物在長期重油、重鹹的情況下，除了無法攝取均衡營養，也容易養成重口味習慣，進而產生挑食、亂吃等現象，建立兒童正確飲食觀念更顯得極為重要！

▲▼ 兒童營養,飲食,營養,維生素,攝取,蛋白質,健康,學童,兒少,外食,外送。（圖／unsplash）

▲4～6歲幼兒的蔬果及乳製品類等食物攝取量普遍不足，「兒童營養」拉起警報，也反映出家庭飲食習慣的隱憂。（圖／unsplash）

三餐老是在外？當心家中幼兒營養問題找上門
外食雖替家庭生活帶來便利，但彰濱秀傳紀念醫院小兒科張日錦醫師提醒，「外食餐點蔬果不足，加上台灣兒童運動量普遍不夠，導致越來越多『小胖子』出現，缺乏攝取某些重要營養素的『隱性飢餓』正在孩子身上悄悄發生。」

張日錦醫師進一步補充，「根據統計全台超過5成幼兒會吃零食、喝飲料充當正餐，外食高油、高鹽、高糖易影響身體，也會影響孩子發育、睡眠、情緒及學業表現。」

此外，重肉類蛋白質的飲食習慣，蛋白質攝取過多卻造成蔬果營養素攝取不足，膳食纖維可以幫助維持消化道機能, 缺乏時可能影響維生素和礦物質之攝取，間接導致注意不集中、影響學習力、容易累等情形。至於習慣偏食、挑食等不良飲食習慣的兒童，也較容易出現活力不佳的情況。外食的食物較難讓孩子攝取全方位營養，影響兒童發育成長，建議家長更需重視兒童營養攝取的狀況，孩子的健康不可不慎！

▲▼兒童營養,飲食,營養,維生素,攝取,蛋白質,健康,學童,兒少,外食,外送（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲外食餐點蔬果不足，更需要適時為孩子補充。（圖／翻攝自pakutaso.com）

把關孩子每天的飲食，全方位照顧幼兒營養攝取狀況
大部分孩子都是跟著家長的習慣選擇飲食，想讓孩子每天攝取均衡營養素，張日錦醫師建議家長可從這三點開始做起：
1. 調整食物份量比例：餐點中的澱粉、蔬菜、肉類蛋白質比例要適當，才能有效透過食物均衡攝取學童所需的營養素
2. 挑選烹煮方式：以清蒸、涼拌、水煮等簡單烹調食物，讓孩子的三餐配置以沒有過多調味的食物為主
3. 替孩子準備營養的小點心：在餐與餐之間為孩子準備小份量的健康點心，如：牛奶、優酪乳、兒童營養品等，讓孩子在餐間能果腹卻不會吃進負擔

張日錦醫師進一步補充，「外食或挑食學童在鐵、鋅、維生素D上普遍攝取不足，建議可吃肉類、芝麻、木耳等食物攝取鐵；鋅則可吃豬肉、牛肉、生蠔等食物攝取；吃雞蛋、鴨肉、鮭魚等則可攝取充足的維生素D。」醫師特別強調「父母應該要為孩子每天的飲食把關」，如無法避免外食，也要學習幫孩子挑選補充均衡完整營養的食物。

外食如何聰明挑選健康食物？重要營養素含量較高的食物有這些
1. 蛋白質：瘦牛肉、瘦豬肉、魚類、雞肉…等
2. 鈣：牛奶、優格、小魚乾、豆腐…等
3. 鐵：肉類、芝麻、木耳、腐竹…等
4. 鋅：豬肉、生蠔、南瓜子、牛肉…等
5. 維生素D：鴨肉、豬肝、鮭魚、雞蛋…等
6. 膳食纖維：全麥麵包、鷹嘴豆、芥藍菜…等

張日錦醫師建議可參考衛福部國健署「我的餐盤」規劃，除了每天早晚的奶製品外，每餐的蔬果應該佔餐盤中食物的一半左右，另外一半則是澱粉及蛋白質，其中澱粉也要比蛋白質多一點，外食家庭可以選擇方便取得的當令水果及蔬菜，購買小份量然後兩三天變換一次飲食菜單。

▲▼ 我的餐盤 。（圖／國健署網站）

▲張日錦醫師指出，家長應該要按照衛福部國健署「我的餐盤」幫孩子挑選食物，蛋白質、澱粉與蔬果比例應適當。（圖／國民健康署）

擔心幼兒成長狀況與飲食習慣未改善，可利用兒童營養補充品輔助
張日錦醫師強調，「按照衛福部國健署『我的餐盤』幫孩子挑選食物，讓孩子攝取適當比例的奶類、蛋白質、澱粉與蔬果，基本上可以不用另外攝取兒童營養品，但若是擔心孩子的成長狀況及偏挑食無法短期藉由食物改善調整，利用兒童營養補充品輔助，也是不錯的選擇。」

張日錦醫師建議家長，「市面上兒童營養品種類繁多，且有分營養均衡完整配方及非營養均衡完整配方，建議家長可與兒科醫師或營養師討論，根據學童生長情況和攝取需求進行挑選。」其中又以經醫學證實或專家建議的大廠牌，並提供均衡完整的營養素，以及幫助消化的益生菌、膳食纖維的兒童營養補充品為上上之選。

張日錦醫師也發現，目前市面上已有針對隱性飢餓的均衡完整營養配方，這些兒童營養補充品強調能補充攝取食物中易缺乏的重要營養素外，其中更包括近幾年備受關注的「維生素K2」。

醫師解釋，「攝取維生素K2可幫助骨骼正常發育，但人體自行合成的比例很少，因此能另外從兒童營養品中攝取非常重要。全面性的兒童營養配方也會根據學童成長需求，提供足量的氨基酸(源自蛋白質)及中鏈脂肪酸，能夠被人體利用以調節生理機能，同時也會添加益生菌及膳食纖維，幫助維持消化道機能。」

▲▼ 外食家庭「小老外」多！醫師：必要時運用補充品兼顧兒童營養 。（圖／品牌）

▲兒童營養補充品強調能補充攝取食物中易缺乏的重要營養素。（圖／品牌提供）

兒童營養補充品輔助日常飲食，幫助孩子成長更加分
知名營養品領導品牌「亞培」也關注現代兒童「隱性飢餓」問題，旗下「亞培小安素」主打提供幫助孩童成長的必需營養素，包含：
1.蛋白質：助於肌肉生長、提供孩子成長必須胺基酸
2.鋅：促進食慾
3.鈣、維生素D3：幫助骨骼健康發展
4.配方添加維生素K2及精胺酸：增進骨骼成長力1
5.益生菌：幫助消化
6.膳食纖維：幫助維持消化道機能

經醫學實證，學童每天飲用小安素攝取充足營養，4週食慾和活動力提升2，8週則可看見成長加速度3，幫助95%營養攝取不足的學童獲得每日飲食所需營養素4。

孩子的健康是所有家長最懇切的盼望，更要在孩子成長的重要時期，陪孩子一起選擇好食物，健康地吃、吃得健康，如果無法避免外食機率，透過兒童營養品輔助飲食補充營養素，也能讓成長更加分。

有感「糖分攝取」亦是兒少族群近年飲食失衡的危機之一，亞培小安素推出新的「無添加蔗糖」牛奶口味，口感清甜，深受孩童們的喜愛。另外，小安素也有即飲瓶裝可選擇，方便家長讓孩子攜帶，每天2杯小安素，8週看見成長加速度2，隨時隨地替孩子補充均衡完整營養，也能從小建立並養成良好飲食習慣。

立即免費索取試用亞培小安素：https://bit.ly/3V5dFW4

1. 新升級小安素配方包含維生素C增進骨骼生長；鈣幫助骨骼健康；鎂、精胺酸與維生素A,D,K2幫助骨骼正常發展
2. J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):623-35
3. Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):623-35，從該研究發現連續飲用小安素8周後成長曲線有進步，支持孩子成長加速度！孩童的成長期營養很重要，每個孩子成長速度皆有不同，因人而異。
4. Huynh DT, et al. J Nutr Sci. 2016;5:e20; 95%營養攝取不足之孩童，每天2杯小安素，持續使用4週，可達成其對特定營養素（蛋白質、維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素C、菸鹼酸、鈣及鐵）之需求

TW.2022.34104.PDS.1 (v1.1)

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