林鐵處攜手嘉市府文化資產再修復　百年國寶級林鐵塵封43年復駛

▲百年國寶級林鐵復駛 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

承載許多嘉義市民回憶的Shay21號蒸汽火車頭，於2019年7月23日由嘉義市政府和阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵處)合作，將這部當時107歲的21號蒸汽火車頭，從展示了43年的嘉義公園送回嘉義車庫園區進行修復。歷經兩年多整修，終於在24日正式宣告完成整修復駛，黃敏惠市長也親自出席見證燃煤運轉的Shay21號蒸汽火車行駛英姿，並歡迎國際遊客來嘉，感受獨一無二、令人驚豔的林鐵文化工藝！

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黃敏惠表示，小小的嘉義市，因擁有蘊含深厚歷史文化的阿里山林業鐵路而展現大大的能量，阿里山火車自111年前通車以來，帶給阿里山和山腳下的嘉義市無限的繁榮，更造就了嘉義市木都美名，以及豐富的鐵道文化、許多周邊產業的蓬勃發展，很高興見證Shay21號蒸氣火車頭重回軌道，對Shay21號蒸氣火車頭，我們都有滿滿的祝福與期待，今天也能向所有殷切盼望著承載滿滿回憶的火車頭歸來的鄉親們交代了。

感謝林鐵處黃處長團隊，讓Shay21號蒸氣火車頭重返軌道、馳騁鐵道間一展英姿，更重要的是，將其百年工藝再次發揚光大，並讓人才繼續傳承，讓台灣的文化站上國際舞台的同時，也讓城市的文化更加偉大，並透過完整的紀錄讓文化繼續傳承。

黃敏惠表示，嘉義市政府規劃了十大旗艦計劃，其中一項「文化新絲路2.0」將以嘉義車站營造為大車站門戶意象軸心，向西串聯雙園(友忠公園、番仔溝公園)雙館(美術館、文創園區Wing藝文基地)，向東連結文藝森粼(林業文化園區、總圖書館、舊監宿舍群)，透過環境改造打開邊界，以多元共融再造文化新生，促使城區觀光與商業繁榮。期待與林鐵處攜手創造車庫園區發展能量，讓車庫園區能與嘉義市各個文化熱點結合，創造更多的文化內涵。

林鐵處長黃妙修表示，修復後的Shay21號蒸汽火車頭不僅仍舊使用燃煤動力系統，更採用符合環保法規的生質能源，煙管以百年工藝製成，在修復火車頭同時也建立零組件資料庫與人才庫，為台灣文化資產做最好的保存典範。目前Shay21號蒸氣火車頭經驗收測試運轉，已可來回嘉義至竹崎站，期待火車頭有朝一日能風華再現，重新馳騁在阿里山的山林之間，更期待未來以主題列車特色方式營運，吸引更多人前來。

林鐵處表示，國寶級的Shay21號蒸汽火車於1912年製造，乘載百年林業歷史與民眾記憶，退役後停放於嘉義公園43年，歷經18個月修復工程及9個月試車，將於阿里山林鐵今年週年慶中復駛。林鐵處更製作紀錄影片詳實記錄林鐵人每一刻的堅持，從整修到如今蛻變新生的Shay21號蒸汽火車，每一次的生火、啟動、運行，每一道繁瑣的整備工作，在退休的陳河銘、詹德福、呂文聲、賴興貴等老師逐一指導與示範下，帶領新手司機熟稔每個細節，替Shay21號蒸汽火車注入年輕的靈魂與活力。