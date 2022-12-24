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妻子太美疑外遇！醋夫勒死後伴屍共眠　深情一吻認：人我殺的

▲▼涅拉米因懷疑妻子出軌，一怒之下勒死妻子後再伴屍睡了一晚。（圖／翻攝自推特）

▲涅拉米因懷疑妻子出軌，一怒之下勒死妻子後再伴屍睡了一晚。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

泰國烏隆他尼府46歲建築工人涅拉米（Neramit），因懷疑比他小8歲的妻子紅杏出牆，在20日晚間喝醉後一怒之下勒死妻子，然後再伴屍睡了一晚，才自首承認自己殺了妻子。警方目前已將涅拉米逮捕歸案，並將以謀殺罪名向他提出告訴。

當地媒體Thaiger引述警方說法指出，涅拉米與妻子一起生活了4年，2人育有一名1歲左右的兒子。一個月前，夫婦2人來到烏隆他尼府的工地工作，並與其他工人一起住在員工宿舍裡。不過，由於涅拉米認為妻子長得很漂亮，因此他一直懷疑妻子可能與他人出軌。

案發當晚，涅拉米酒後發現妻子再次與其他男人外出，2人隨後發生爭執，甚至還產生了肢體衝撞。在憤怒、嫉妒與酒醉交雜之下，涅拉米錯手用前臂勒死了妻子，然後倒在她的遺體旁睡著了。

涅拉米在凌晨3點醒來後，發現妻子渾身冰冷、一動不動地倒在身旁，而且還沒了呼吸，於是他帶著滿身酒味步行200公尺，到老闆布亞潘（Buaphan）家中，眼含淚水地向老闆承認錯誤。

布亞潘搞清楚事情的來龍去脈後立刻報警。當警方抵達案發現場時，涅拉米哭著親吻了妻子臉頰最後一次，才向警方自首。法醫驗屍後證實，涅拉米的妻子已在10小時前去世，而且左眼發黑，身上還有其他傷痕。警方經過審訊後，將依法以謀殺罪名起訴涅拉米。

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