台南市議員方一峰疑被恐嚇？　南警證實有8人申請隨扈

▲台南市警局長方仰寧表示，將維護第4屆議員人身安全，絕不容暴力及不法介入正副議長的選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市第4屆正副議長選舉25日登場，雙方陣營奪議長寶座紛爭更加激烈，台南市議員方一峰傳出22日晚上遭人恐嚇，警告他不要投票支持尋求連任的無黨籍議長郭信良，否則將對他不利，此事引起台南政壇軒然大波，直言黑金暴力介入台南議長選舉，為保護第4屆議員人身安全，警方受理議員申請隨扈，至目前計受理方一峰等8人申請，直到議長選舉結束。

台南市第4屆議長之爭，由民進黨黨團推選提名的邱莉莉，與原綠營出身，第3屆議長選舉時，擊敗邱莉莉當選議長、第4屆積極爭取連任的郭信良相爭，雙方陣營之前就有多次相互較勁的情況，且隨著議長選舉日即將到來，雙方爭執更加白熱化。

像民進黨前中執委郭再欽，他力挺邱莉莉，因涉爐碴案被起訴，馬上被打入「黑金之流」，先辭中執委，23日再被林飛帆點名退出民進黨。而國民黨議員方一峰，則傳出在22日晚上有人到其服務處，以同黨副議長李文俊名義騙他上車談事，對方給方一峰2條路走，一是「不出席」、二「票投自已」，目的是不要投給郭信良，否則將對其不利，經方一峰告知郭信良，郭信良馬上向台南市調處及台南市警局報案。台南市警局通報攔查涉案廂型車，22日晚將司機、林姓男子和黃姓女子等3人帶回偵查製作筆錄後，移送南檢偵辦。

林姓涉案人的女兒，台南市南區、安平區準議員林依婷指出，台南市警察局23日發布之新聞稿內容，並未提到方一峰議員有受到人身自由的限制，23日還能在台南市議會議長室與郭信良議長見面，有報導指：「林依婷的親生父親林士傑，光天化日之下去恐嚇擄議員」，顯然未如實報導，而多加臆測增添紛擾，因此她與其父親林士傑將相關報導提出告訴。

其次，當天事發現場在方一峰議員擔任總幹事的西港慶安宮側門，並且是自願上車，而一分鐘後隨即下車離開，無人攔阻，警方已調閱西港慶安宮的監視器，相信將還給她的父親一個清白，因此她想請問方一峰議員為何要指控他的父親涉及恐嚇以及妨礙投票？

林依婷說，最後她父親在筆錄中有詳實敘述確有跟方一峰議員請託，請他不要投給郭信良，而這件事的原因是郭信良平時行檢不良，除了從民國85年起即向台南市區漁會貸款，至今近30年可以一毛未還，目前債務已累積至1500萬，直到她父親上任台南市區漁會理事長後，才發現此一荒謬特權呆帳，根本是黑金掏空農漁會的惡行，郭信良的所作所為難道不是黑金嗎？

▲目前計有方一峰等8名議員提出申請隨扈。

台南市警方長方仰寧指出，為確保第4屆全體議員人身安全，經逐一詢問市議員申請隨扈意願，至目前為止計受理方一峰等8人申請，將派員保護，直到議長選舉結束。



方仰寧指出，除台南市警察局外，警政署長黃明昭也指派刑警局第八大隊，法務部也要求台南市調處一起維護第4屆議員人身安全，作好預防性保護措施，絕不容暴力及不法介入正副議長的選舉，有查獲任何不法，絕對嚴予究辦到底。

台南市正副議長選舉12月25日登場，究竟誰能勝出？將拭目以待。