拾荒婦偷798元衛生紙　貪心女嗆「讓你關5年」強索18萬...下場曝

▲高雄拾荒婦偷了2串衛生紙被索討近18萬元（示意圖非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓拾荒老婦看見路邊機車上放了2串價值798元的衛生紙，順手牽羊偷走，遭竊的李姓女子報警後逮捕林婦，雙方在和解時，李女獅子大開口，要求林婦比照賣場要求賠償100倍，揚言「否則讓你關5年」，林婦擔心被關乖乖匯了7萬9800元，李女食髓知味，又再度恐嚇要林婦付一筆「法律顧問費」10萬元，林婦照付之後覺得「怪怪的」報警提告，法院審理後，依恐嚇取財罪判處李女徒刑1年。

判決指出，林姓婦人是在去年8月19日2時許，發現路旁的機車上放著2串衛生紙（價值798元），見四下無人，就順手將衛生紙偷走，遭竊的李女發現後報警，警方調閱監視器畫面抓到林婦。

李女和林婦相約在去年8月20日於派出所外商談和解。李女竟獅子大開口「若不支付100倍罰款，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關5年」，林婦擔心被關，乖乖去銀行轉了7萬9800元給李女，雙方也簽下和解書。

過了1個月，李女食髓知味、故技重施，又找上林婦，這次佯稱因竊盜案件已支出「法律顧問費」10萬元，威脅「若不支付10萬元顧問費，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關5年」，林婦怕和解生變必須入監服刑，只好又去轉了10萬元給李女，但事後林婦越想越不對，於是報警提告李女恐嚇取財。

法院審理時，李女辯稱並沒有以「絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關5年」等詞恐嚇林婦共交付17萬9800元，這是他們兩人談妥的和解條件，且收到錢後，她確實依和解條件，於林婦所涉竊盜案件向法院請求從輕量刑。

但法官認為，17萬9800元對拾荒的林婦來說是很大一筆負擔，若不是李女出言恐嚇「要讓你關5年」，林婦不會願意拿出來，且李女自己也有多次竊盜前科，從未碰過「要罰款100倍」的情形，可見李女有藉機貪取不法利益之謀，並已違背公序良俗且逾越常人得以容忍之程度，因此依2個恐嚇取財罪，判處她徒刑1年，可上訴。