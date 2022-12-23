打滿5劑疫苗！40多歲男快篩陽5天後「家中猝死」

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增40例新冠死亡個案，其中最年輕僅40多歲，而且接種過5劑疫苗，12月12日快篩陽性，16日就被發現在家中死亡，經過司法相驗，死因為死亡心肺衰竭、新冠肺炎病毒感染。

指揮中心今(23)日公布國內新增18,965例本土個案，另增加108例境外移入，確診個案中新增40例死亡。今日也新增通報125例中重症，其中91例中症，34例重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月27日至12月20日，死亡日期介於12月13日至12月20日。

指揮中心發言人莊人祥說明，今日死亡個案最年輕為40多歲男性，接種5劑新冠疫苗，有甲狀腺炎、肌肉病變病史，12/12快篩陽性確診，12/16於住家死亡，死因為心肺衰竭併新冠肺炎病毒感染。

接種到5劑疫苗，莊人祥說，主要是身體狀況符合資格，在去年年底曾打三劑，今年6月中接種第四劑，10月又打了第五劑。