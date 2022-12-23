快訊／再升溫！本土+18965「連兩天增幅破2成」　另增40死

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情再升溫！中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增18,965例本土個案，比上周同日增加23.8%，也是連續兩天增幅超過2成！另今日也增加108例境外移入，確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,965例本土病例，為8,550例男性、10,394例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,850例)，臺中市(2,451例)，桃園市(2,230例)，臺北市(2,125例)，高雄市(2,003例)，臺南市(1,558例)，彰化縣(810例)，新竹縣(645例)，新竹市(563例)，苗栗縣(389例)，屏東縣(381例)，雲林縣(374例)，嘉義縣(260例)，南投縣(251例)，宜蘭縣(238例)，基隆市(232例)，花蓮縣(202例)，嘉義市(148例)，臺東縣(103例)，金門縣(80例)，澎湖縣(65例)，連江縣(7例)。

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▲指揮中心公布12/23確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月27日至12月20日，死亡日期介於12月13日至12月20日。

指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為49例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自香港(5例)，中國(4例)，韓國(2例)，日本、美國、泰國、越南及德國(各1例)，另92例感染國家為調查中。入境日期介於今年10月1日至12月22日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心12/23說明新增死亡個案以及本土病例分析。（圖／指揮中心提供）