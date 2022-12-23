　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：公務員難免有敗類「但絕大多數盡心盡力」

▲▼蘇貞昌出席「監察院111年巡察行政院會議」。（圖／記者宋良義攝）

▲蘇貞昌出席「監察院111年巡察行政院會議」。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

監察院111年巡察行政院會議23日展開，由監察院長陳菊帶隊巡察。行政院長蘇貞昌致詞時說，沒有100分的政府，會深刻檢討選舉結果，帶著行政團隊成員繼續努力做到更好。他也特別提到屏鵝公路、南方澳斷橋興建等工程，「強調35萬公務員裡雖有敗類、不肖，但大多數盡心盡力」，感謝這些第一線在暗不見天日中努力的人，撐出剛剛報告的好成績。

蘇貞昌說，許多國際權威機構都調升台灣的經濟、主權評等，但沒有100分的政府，還有很多做得不夠好、還不足的地方，從選舉的結果看到選民、選票的反映，我們也深自檢討，知道還要更努力做得更好。

蘇貞昌說，他會帶著團隊的所有成員，從上到下繼續努力，還請陳菊院長、各為監委先進不吝指教，各位的指正我們都虛心檢討，希望做到更好。

而蘇貞昌也提到近期完成纜線地下化的屏鵝公路工程，原先規劃工期是10年，但在公務機關待久都知道，10年計畫可能就擺在那邊一直沒做。蘇說，40年前踏入政壇，一路以來都知道這是人民期待和地方需求，需要一起努力、下定決心用最短時間完成，且要過年前完成，否則連假塞車更可怕。

蘇貞昌說，施工過程中一度被攻擊什麼「種樹百里、塞車百里、沿途顛簸」，但工程就像懷胎10月一樣辛苦，等到看到沒有電線電纜、只有綠樹的屏鵝公路後，「這過程多麼辛苦，要拔除2000隻電線桿、重鋪地下電纜，但我們完成了」。

蘇貞昌表示，屏鵝公路、南方澳大橋斷橋、南迴公路拓寬等工程，最辛苦的都是第一線的工程人員，這也是當南迴公路拓寬，他為何開著吉普車載著在工地住6年的主任夫妻第一個通過，在上台說辛苦過程，並編列預算讓第一線工程人員與家人先在附近著兩個晚上，與家人走走說說故事。

蘇貞昌說，公務員35萬人裡面難免有敗類、不肖，但絕大多數盡心盡力用心用力，「感謝這些第一線在暗不見天日中努力的人，撐出剛剛報告的好成績」。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／明年1月1日起　這款疫苗全國停打
台大學生小心！　柯文哲穿回醫師袍：柯P回來了
快訊／桃園公寓烈焰沖天！　母逃生不及燒死
快訊／羅力回來了！　和富邦悍將簽約
恐怖畫面曝！　聯結車輾碎騎士慘死
快訊／捲議長選舉恐嚇案！　台南漁會理事長林士傑退出民進黨
快訊／一夕逆轉！　他又不退黨了
強運4星座「一路旺到過年」　愛情事業大豐收
林奕華卡位副市長「立委不補選」！　　對手氣瘋了
謝金河點名5公司庫存破千億　「聽到雪落下的聲音」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

快訊／捲議長選舉恐嚇案！　台南漁會理事長林士傑退出民進黨　

竹市副議長余邦彥撤回退黨聲明「續留國民黨」　他證實：相忍為黨

林奕華卡位副市長明年2月上任　謝佩芬轟：民意對妳算什麼？

黃捷狂瘦10kg「圓潤臉變尖下巴」　被盜圖代言減肥產品...氣炸喊告

台東縣政府小內閣微幅調整　饒慶鈴公布主管異動名單

吳怡農拒辯論稱「不給舞台噴口水」　王鴻薇酸：民主常識要加強

蘇貞昌：公務員難免有敗類「但絕大多數盡心盡力」

交保就職夢碎！　涉賄選遭收押...彰化縣議員施嘉華抗告被駁回

林奕華迴避補選、影響市政？　王鴻薇：相信有萬全的準備與安排

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

阿妹現身籃網隊球場

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

快訊／捲議長選舉恐嚇案！　台南漁會理事長林士傑退出民進黨　

竹市副議長余邦彥撤回退黨聲明「續留國民黨」　他證實：相忍為黨

林奕華卡位副市長明年2月上任　謝佩芬轟：民意對妳算什麼？

黃捷狂瘦10kg「圓潤臉變尖下巴」　被盜圖代言減肥產品...氣炸喊告

台東縣政府小內閣微幅調整　饒慶鈴公布主管異動名單

吳怡農拒辯論稱「不給舞台噴口水」　王鴻薇酸：民主常識要加強

蘇貞昌：公務員難免有敗類「但絕大多數盡心盡力」

交保就職夢碎！　涉賄選遭收押...彰化縣議員施嘉華抗告被駁回

林奕華迴避補選、影響市政？　王鴻薇：相信有萬全的準備與安排

農用鐵牛車高速暴衝！撞爛6汽車畫面曝光　騎士等紅燈驚險逃劫

小倆口月存6萬5！「雙薪11萬↑」想信貸買友人屋　全場卻搖頭

快訊／再升溫！本土+18965「連兩天增幅破2成」　另增40死

艾成「生前演出片段」曝光！　和王瞳合作曝真實心聲

AKIRA師弟吃了男偶像　BL《糖果色戀愛反論》壁咚、吹耳朵樣樣來

父高鐵上心跳驟停！2醫師神手救人　網急尋：若沒他們就沒爸爸了

農委會撲滅羊痘！明年元旦起全國停打疫苗「10月聲明非疫國」

台大學生小心！柯文哲今回辦公室打包　身穿醫師袍喊：柯P回來了

桃園八德公寓大火！烈焰沖天　母逃生不及燒死...子獲救昏迷

花12.5萬全室粉刷…意外揪「批土發霉」飄惡臭　師傅：不影響啦

旅館門內狂傳呻吟喘息　房客貼耳一聽：是打呼聲

政治熱門新聞

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

請你離開！林飛帆要郭再欽主動退黨　「民進黨必須和黑金劃清界線」

高虹安喊查大祕寶　郭正亮爆：徹查「這兩案」 政界倒台四分之一

300民眾聚集總統府前喊「你跳票！我撕票！」　不滿菸防法卡立院

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話

又一落跑立委！林奕華2月才接台北副市長　他震驚：蔣萬安怎如此安排

林飛帆要郭再欽退黨　「台南亂象是集體鄉愿」

綠議員怒轟民進黨「該下台的不下台」

柯文哲25日卸8年市長　收辦公室拿醫師袍笑稱「柯P回來了」

林飛帆轟台南！郭再欽退黨　黃偉哲：尊重

「挺安」副議長余邦彥　續留爭連任

快訊／林奕華接任台北市副市長！　蔣萬安發布第四波小內閣人事

蔣萬安小內閣今「開鍋」 林奕華任副市長

更多熱門

相關新聞

民進黨的雙標病　離民意越來越遠

民進黨的雙標病　離民意越來越遠

民進黨從1126選前一直到敗選後，還沒有看到自己的雙標病，更沒有看到疫情才是造成民進黨1126慘敗的核心關鍵。不去面對真實狀況，空口喊要和民眾溝通，要確實反省檢討，都是空話，也只有離民意愈來愈遠啊！

綠營是已讀不回　還是已讀不敢回

綠營是已讀不回　還是已讀不敢回

郭台銘冬至吃湯圓　「希望好事發生」

郭台銘冬至吃湯圓　「希望好事發生」

小三通春節小規模復航　蘇貞昌：若成功可進一步開放

小三通春節小規模復航　蘇貞昌：若成功可進一步開放

小三通暫不開放台商中轉　國民黨：不把他們當台灣人？

小三通暫不開放台商中轉　國民黨：不把他們當台灣人？

關鍵字：

行政院監察院蘇貞昌陳菊

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面