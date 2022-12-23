蘇貞昌：公務員難免有敗類「但絕大多數盡心盡力」

▲蘇貞昌出席「監察院111年巡察行政院會議」。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

監察院111年巡察行政院會議23日展開，由監察院長陳菊帶隊巡察。行政院長蘇貞昌致詞時說，沒有100分的政府，會深刻檢討選舉結果，帶著行政團隊成員繼續努力做到更好。他也特別提到屏鵝公路、南方澳斷橋興建等工程，「強調35萬公務員裡雖有敗類、不肖，但大多數盡心盡力」，感謝這些第一線在暗不見天日中努力的人，撐出剛剛報告的好成績。

蘇貞昌說，許多國際權威機構都調升台灣的經濟、主權評等，但沒有100分的政府，還有很多做得不夠好、還不足的地方，從選舉的結果看到選民、選票的反映，我們也深自檢討，知道還要更努力做得更好。

蘇貞昌說，他會帶著團隊的所有成員，從上到下繼續努力，還請陳菊院長、各為監委先進不吝指教，各位的指正我們都虛心檢討，希望做到更好。

而蘇貞昌也提到近期完成纜線地下化的屏鵝公路工程，原先規劃工期是10年，但在公務機關待久都知道，10年計畫可能就擺在那邊一直沒做。蘇說，40年前踏入政壇，一路以來都知道這是人民期待和地方需求，需要一起努力、下定決心用最短時間完成，且要過年前完成，否則連假塞車更可怕。

蘇貞昌說，施工過程中一度被攻擊什麼「種樹百里、塞車百里、沿途顛簸」，但工程就像懷胎10月一樣辛苦，等到看到沒有電線電纜、只有綠樹的屏鵝公路後，「這過程多麼辛苦，要拔除2000隻電線桿、重鋪地下電纜，但我們完成了」。

蘇貞昌表示，屏鵝公路、南方澳大橋斷橋、南迴公路拓寬等工程，最辛苦的都是第一線的工程人員，這也是當南迴公路拓寬，他為何開著吉普車載著在工地住6年的主任夫妻第一個通過，在上台說辛苦過程，並編列預算讓第一線工程人員與家人先在附近著兩個晚上，與家人走走說說故事。

蘇貞昌說，公務員35萬人裡面難免有敗類、不肖，但絕大多數盡心盡力用心用力，「感謝這些第一線在暗不見天日中努力的人，撐出剛剛報告的好成績」。