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寒流防猝死！　出現2警訊快就醫

氣溫驟降讓急性中風患者增加5倍，醫師提醒危險族群要多注意相關症狀，才能提早預防。（示意圖／黃威彬攝）

▲氣溫驟降讓急性中風患者增加5倍，醫師提醒危險族群要多注意相關症狀，才能提早預防。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年首波冷氣團讓急性中風患者暴增5倍，許多醫院都出現猝死案例，醫師提醒，挺過第一波冷氣團，並不代表一定能安然度過第二波寒流，尤其氣溫將一天比一天冷，提醒民眾要注意胸悶、一動就喘這2個警訊，若發現疑似症狀，且發生頻率愈來愈高，最好趕緊就醫。另外，許多高血壓患者因為怕天冷導致中風，有時會自己多吃一顆降血壓藥「預防」，但研究證明這樣恐怕適得其反。

三高、肥胖、抽菸是心血管疾病的危險因子，國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫師表示，心肌梗塞、心律不整等猝死疾病都是日積月累而成的，所以不可能完全沒有症狀。

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心臟依賴分布於表面的冠狀動脈供應氧氣和養分，三高、肥胖、抽菸等危險族群，血管內會呈現慢性發炎的狀態並且累積膽固醇斑塊，逐漸讓血管硬化、狹窄，進而造成心肌缺氧。這時除了會並引發胸悶、痛的症狀之外。也會有活動就喘的症狀。

蘇彥伯說，胸悶、胸痛是最典型的症狀，疼痛時會伴隨頭冒冷汗，並可能會牽連到下巴、肩膀或是手臂等處，胸悶痛的感覺通常時間不會持續超過15分鐘，休息後便會緩解。

稍微活動一下就氣喘吁吁，許多人會誤認是肺部出了問題，實際上這也是心肌缺氧的症狀，建議趕緊就醫。（示意圖／林士傑攝）

▲稍微活動一下就氣喘吁吁，許多人會誤認是肺部出了問題，實際上這也是心肌缺氧的症狀，建議趕緊就醫。

至於活動就喘，則是比較不典型的症狀，所以往往較容易被忽略，或是被誤以為是肺部疾病，但檢查肺部又發現沒有問題，這種症狀經常發生在老人家、女性、以及糖尿病患者身上，若是發現稍微動一下就喘不停，而以前並不會這樣，發生的頻率也愈來愈高，就建議趕緊就醫。

蘇彥伯提醒，心臟持續的缺氧，不只會感到不適，也可能讓心臟功能逐漸變差。倘若血管內的斑塊不幸發生破裂，就會造成心肌梗塞，若不及時治療死亡率可以高達30%以上。

另外，許多高血壓患者擔心氣溫驟降讓血壓飆高，會進一步增加心血管疾病風險，所以有時會「自作聰明」，預防性地多吃一顆降血壓藥。對此，蘇彥伯解釋，秋冬的血壓值原本就容易變高一些，但觀察血壓值的原則是長期的平均值，因為一顆降血壓藥吃下肚之後，大概2~3周後才能看出效果。

蘇彥伯說，根據研究顯示，臨時性地多服用降血壓藥物，反而可能有害，恐怕會增加心血管疾病風險，或可能導致姿勢性低血壓、跌倒等。如果發現血壓已飆高至190 mmHg以上，已達「惡性高血壓」定義，可能衍生出腎傷害等併發症時，千萬不要自行服藥，應該趕緊就醫，以免危及性命。

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