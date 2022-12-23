　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流索命！房間過冷「會慢慢致人於死地」　1圖學防猝死6招

房間內的溫度低於20℃時，才建議使用電暖器，若是室溫過高，與戶外形成極大的溫差，反而不利於健康。（示意圖／123RF）

▲房間內的溫度低於20℃時，才建議使用電暖器，若是室溫過高，與戶外形成極大的溫差，反而不利於健康。（示意圖／123RF）

圖、文／CTWANT

天氣冷颼颼，就連待在房間都依舊危機四伏！醫師透露，若是室溫過低，人體長時間處於耗氧量過多的狀態下，恐怕會緩慢、無意識的猝死，但房間溫度太高也不行，室內外溫度相差5℃以上時，由於血管容易劇烈收縮，急性腦中風機率會增加4倍，建議室溫最好維持在18~20℃左右。

根據台灣睡眠醫學會與陽明大學的共同研究，10名健康年輕男性在16℃較冷環境下，血壓升高到約130mmHg，相比23℃環境的120mmHg，兩種環境血壓相差約10單位。睡覺時差別更大，若在23℃環境下睡著，只有醒來當下血壓上升；但若在較冷的16℃環境入睡，最後一次做夢加上醒來時，血壓共上升2次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫師表示，研究發現，氣溫低會增加血壓、血液黏稠度和心臟的負荷，使血液中膽固醇及纖維蛋白原數值上升，也會造成血液濃縮、發炎反應而容易引起血栓。當氣溫介於攝氏11~15℃時，發生心肌梗塞死亡的相對危險性是攝氏22~23℃時的1.31倍，氣溫每低1℃未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%。

胸腔暨重症專科醫師黃軒則表示，氣溫驟降時要記得替「房間保暖」，他認為房間內太冷，猝死風險就會一直存在，一直待在過冷的房間內，很可能會緩慢的一步步接近猝死，因為室溫過低時，身體會刺激交感神經系統，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

黃軒說，日本研究顯示，如果房間一直很冷，每下降10°C，血壓就會上升高8.2 mmHg，而當人正處於睡眠中時，心臟若一時負荷不來，就可能引發猝死。另一研究也指出，每當房間溫度每下降1°C，猝死的機會就會增加5.6%。

但室內溫度並非愈高愈好，黃軒建議，室溫應保持在18~20℃左右，因為根據美國研究發現，室內外溫差若超過5℃，就算是身體健康、沒有任何病史、60歲以下族群，急性腦中風風險也會增加4倍，主要是血管會過於劇烈收縮。

歲末年終有許多戶外活動，醫師提醒要做好保暖工作，就連臉部最好也戴上口罩遮擋冷風，才不會刺激全身交感神經，導致血壓瞬間上升。（示意圖／劉耿豪攝）

▲歲末年終有許多戶外活動，醫師提醒要做好保暖工作，就連臉部最好也戴上口罩遮擋冷風，才不會刺激全身交感神經，導致血壓瞬間上升。（示意圖／CTWANT提供）

所以當室溫低於20℃時才需要使用電暖器，黃軒說，建議把電暖器放置在窗戶旁邊，這樣冷空氣吹進來時就會變暖，比較能維持長時間的保暖，另外，也可以搭配風扇，因為暖爐的熱空氣會上升，只要把電風扇對著天花板吹，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度才會均勻。

蘇彥伯則提醒，進出溫差較大的環境時都要注意保暖，除了外套、圍巾、帽子之外，其實也要小心臉部保暖，「國外有許多類似案例，只因為臉部吹到冷風，就刺激全身交感神經，進而導致血壓上升，增加心血管疾病風險，所以當氣溫非常低時，盡量別出門，如果真要外出，全身包緊緊之餘，也記得戴上口罩，防疫又能保暖！

延伸閱讀
寒流索命3／防猝死！出現2警訊快就醫　臨時吃降血壓藥「恐更糟」
行人危機1／台灣路障常被無視　違佔形同道路的騎樓可檢舉
電影頻道／《花路阿朱媽》洪慧芳增胖8公斤當大媽　曝兒女看完暖心改變喊欣慰

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
葛斯齊提告張蘭！　微博開戰嗆「若有我收大S錢證據，永遠退出媒
普丁盼外交談判：俄羅斯想要盡快結束烏克蘭戰爭
綠議員怒轟民進黨「該下台的不下台」　3問題拖垮大選
快訊／今晨3.9℃創紀錄！　鄭明典貼一圖看「日夜溫差多大」
蔡英文遭爆嫌國安會議「好無聊快睡著了」　教授驚：全場都愣住
王海輪11年婚變！　元配痛訴「被人搶走的東西」：一定會離婚！
不讓行人罰6千！「交通重罰」懶人包一次看　人行道恢復違停檢舉
今晨急凍4.1℃！寒流攻擊19縣市「8地區不到6度」　下周轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流防猝死！　出現2警訊快就醫

一路冷到明年！10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

快訊／今晨3.9℃創紀錄！　鄭明典貼一圖看「日夜溫差多大」

寒流索命！房間過冷「會慢慢致人於死地」　1圖學防猝死6招

急凍4℃！乾寒流籠罩冷到耶誕節　下週東北季風來襲2地區有雨

大女兒出櫃二女兒出家被鄰居說「很亂」　勇敢媽這做法感動3千人

不讓行人罰6千！「交通重罰」懶人包一次看　人行道恢復違停檢舉

1月生肖運勢公開　1生肖「年終尾牙」有機會遇上對象

今晨急凍4.1℃！寒流攻擊19縣市「8地區不到6度」　下周轉濕冷

台北長髮妹超狠！捷運站「棒式」趴地視訊　北捷回應了

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

阿妹現身籃網隊球場

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

承認數字跟人民感受有落差　蔡英文將召開國安高層會議

氣球系？跟妹PK吹太空氣球　她用完整條...網：兒時夢想R

寒流防猝死！　出現2警訊快就醫

一路冷到明年！10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

快訊／今晨3.9℃創紀錄！　鄭明典貼一圖看「日夜溫差多大」

寒流索命！房間過冷「會慢慢致人於死地」　1圖學防猝死6招

急凍4℃！乾寒流籠罩冷到耶誕節　下週東北季風來襲2地區有雨

大女兒出櫃二女兒出家被鄰居說「很亂」　勇敢媽這做法感動3千人

不讓行人罰6千！「交通重罰」懶人包一次看　人行道恢復違停檢舉

1月生肖運勢公開　1生肖「年終尾牙」有機會遇上對象

今晨急凍4.1℃！寒流攻擊19縣市「8地區不到6度」　下周轉濕冷

台北長髮妹超狠！捷運站「棒式」趴地視訊　北捷回應了

跨海訪問／姜河那曾「醉到睡走廊」糗翻！曝《謝幕》搭檔河智苑：被吸引

跨海訪問／劇迷狂讚河智苑《謝幕》美到發光！「獨門保養秘技」曝光

全包廂規劃及桌邊服務！樂軒和牛專門店插旗竹北　吃燒肉還能唱KTV

林飛帆喊話要郭再欽主動退黨　「台南亂象是集體鄉愿」

寒流防猝死！　出現2警訊快就醫

葛斯齊提告張蘭！　微博開戰嗆「若有我收大S錢證據，永遠退出媒體」

一路冷到明年！10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

巴西傳奇球王比利大腸癌惡化！　在醫院度過聖誕節

最時髦的羽絨衣穿搭法學起來　3訣竅很保暖，不怕淪為時尚災難

TikTok處境更難了！　母公司爆員工非法取得2記者個人數據

台南白車失控直撞電桿　爬鋼纜翻覆駕駛多處挫傷

生活熱門新聞

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

寒流發威今晨4.1℃　19縣市低溫特報「不到6度」

柯文哲「確認參戰」炎上王世堅　粉絲笑翻

長髮妹「捷運站做棒式」視訊　北捷回應了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

今晨3.9℃創紀錄！　鄭明典貼一圖看日夜溫差有多大

久違！清晰「黑水溝」再現美照曝

不讓行人罰6千！「交通重罰」懶人包一次看　人行道恢復違停檢舉

男友約會騎「阿桑型摩托車」　妹子喊丟臉

他煮湯圓一撈　驚見詭異多邊形

網購電鍋鍋蓋凹了！他申請換貨結果更崩潰

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

請你離開！林飛帆要郭再欽主動退黨　「民進黨必須和黑金劃清界線」

300民眾聚集總統府前喊「你跳票！我撕票！」　不滿菸防法卡立院

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

南蘇丹總統剪綵尿失禁直播！攝影記者傳輕生

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

「8招GG保養術」必看！醫勸：常勃起減少萎縮

蕾菈宣布懷二胎！「開心到掉淚」寶寶乳名曝光

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

阿妹現身籃網隊球場

阿妹現身籃網隊球場

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面