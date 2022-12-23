寒流索命！房間過冷「會慢慢致人於死地」　1圖學防猝死6招

▲房間內的溫度低於20℃時，才建議使用電暖器，若是室溫過高，與戶外形成極大的溫差，反而不利於健康。（示意圖／123RF）

圖、文／CTWANT

天氣冷颼颼，就連待在房間都依舊危機四伏！醫師透露，若是室溫過低，人體長時間處於耗氧量過多的狀態下，恐怕會緩慢、無意識的猝死，但房間溫度太高也不行，室內外溫度相差5℃以上時，由於血管容易劇烈收縮，急性腦中風機率會增加4倍，建議室溫最好維持在18~20℃左右。

根據台灣睡眠醫學會與陽明大學的共同研究，10名健康年輕男性在16℃較冷環境下，血壓升高到約130mmHg，相比23℃環境的120mmHg，兩種環境血壓相差約10單位。睡覺時差別更大，若在23℃環境下睡著，只有醒來當下血壓上升；但若在較冷的16℃環境入睡，最後一次做夢加上醒來時，血壓共上升2次。

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國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫師表示，研究發現，氣溫低會增加血壓、血液黏稠度和心臟的負荷，使血液中膽固醇及纖維蛋白原數值上升，也會造成血液濃縮、發炎反應而容易引起血栓。當氣溫介於攝氏11~15℃時，發生心肌梗塞死亡的相對危險性是攝氏22~23℃時的1.31倍，氣溫每低1℃未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%。

胸腔暨重症專科醫師黃軒則表示，氣溫驟降時要記得替「房間保暖」，他認為房間內太冷，猝死風險就會一直存在，一直待在過冷的房間內，很可能會緩慢的一步步接近猝死，因為室溫過低時，身體會刺激交感神經系統，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

黃軒說，日本研究顯示，如果房間一直很冷，每下降10°C，血壓就會上升高8.2 mmHg，而當人正處於睡眠中時，心臟若一時負荷不來，就可能引發猝死。另一研究也指出，每當房間溫度每下降1°C，猝死的機會就會增加5.6%。

但室內溫度並非愈高愈好，黃軒建議，室溫應保持在18~20℃左右，因為根據美國研究發現，室內外溫差若超過5℃，就算是身體健康、沒有任何病史、60歲以下族群，急性腦中風風險也會增加4倍，主要是血管會過於劇烈收縮。

▲歲末年終有許多戶外活動，醫師提醒要做好保暖工作，就連臉部最好也戴上口罩遮擋冷風，才不會刺激全身交感神經，導致血壓瞬間上升。（示意圖／CTWANT提供）

所以當室溫低於20℃時才需要使用電暖器，黃軒說，建議把電暖器放置在窗戶旁邊，這樣冷空氣吹進來時就會變暖，比較能維持長時間的保暖，另外，也可以搭配風扇，因為暖爐的熱空氣會上升，只要把電風扇對著天花板吹，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度才會均勻。

蘇彥伯則提醒，進出溫差較大的環境時都要注意保暖，除了外套、圍巾、帽子之外，其實也要小心臉部保暖，「國外有許多類似案例，只因為臉部吹到冷風，就刺激全身交感神經，進而導致血壓上升，增加心血管疾病風險，所以當氣溫非常低時，盡量別出門，如果真要外出，全身包緊緊之餘，也記得戴上口罩，防疫又能保暖！

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