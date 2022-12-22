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台灣首位！超甜正妹「耍微笑」國際旅館接待賽奪優勝　曝超刺激

記者許展溢／高雄報導

高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽（WorldSkills Competition 2022 Special Edition），派出5名國手參加旅館接待、麵包製作、西點製作、西餐烹飪及餐飲服務5項職類競賽，有2人拿到優勝、1人銀牌，其中國際觀光系4年級的劉玫均靠著甜美微笑、全力表演，打敗各歐美好手，創下台灣首位奪下此競賽優勝第一人，她今（22日）也首曝刺激到不行的心情。

▲▼高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽。（圖／記者許展溢攝）

▲劉玫均指靠臨場反應擊敗歐美選手。（圖／記者許展溢攝）

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這次比賽從9月7日至11月26日於歐、美、亞洲15個國家陸續展開，共辦理62項職類，計有57國家、地區逾1000名技能好手共同參與，高餐派出劉玫均、謝呈杰、李筑媗、康哲瑋及蔡柏毅5名好手參賽。比賽結果出爐，西餐廚藝系1年級的蔡柏毅在餐飲服務上奪銀牌，劉玫均在旅館接待競賽項目獲優勝，烘焙管理系4年級謝呈杰在麵包製作項目拿到優勝，此次台灣共奪下6金、13銀、6銅、17優勝佳績。

▲▼高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽。（圖／記者許展溢攝）

▲▼劉玫均表示，這場競賽很刺激，一度被逼真的演員嚇到。（圖／記者許展溢攝）

▲▼高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽。（圖／記者許展溢攝）

特別的是劉玫均經過1年培訓 ，成台灣第一位代表此項目競賽，她提到，此次競賽期間籌備2年，前1年疫情延期，今年6月被通知取消，沒想到7月初瑞士願意主辦， 10月終於飛過去參加。劉玫均說，競賽共4天，每天準備8小時，比賽對體力有一定消耗，還克服心理障礙，尤其首次隻身到國外，面對的選手都是歐美國家，口音不同外，規定也不能攜帶翻譯人員，任何溝通跟比賽上的詢問都要靠選手自己。

最終擊敗多國選手拿到優勝，是否有強項？劉玫均指出，在台灣有很扎實培訓，值得一提的是，這場比賽不是反覆練習就能拿獎，要靠「臨場反應」，其中，客訴題有演員會對著自己大吼大叫，超生氣講出一大串需求，這時要馬上聽懂什麼狀況並安撫對方，同時告知解決方法，每位客人需求不同，臨場反應變得很重要，「真的很刺激」，一度也嚇到為什麼他們會這麼生氣拍桌，參賽者還要表現的很鎮定。

▲▼高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽。（圖／記者許展溢攝）

▲▼到瑞士比賽的蔡柏毅（下圖左）拿到50歐元小費。（圖／記者許展溢攝）

▲▼高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽。（圖／記者許展溢攝）

劉玫均笑說，透過演員當下需求、臨場反應跟用心對待客人態度，自己「不把比賽當成比賽，而是當成一場表演，且每一場都是我的最後一場表演」，並強調真心為客人付出，加上真誠微笑，就是奪獎關鍵。劉玫均透露，現階段在飯店櫃檯打工，未來希望以飯店業為長期發展，不管在國內或國外都能為餐飲業盡一份心。

餐飲服務奪銀牌的蔡柏毅表示，到國外才發現自己有哪些不足，不過外場能力也同時增強，自己強項為咖啡、酒吧和客人互動。高餐大提到，蔡柏毅到瑞士比賽跟客人接待時，客人竟給了50歐元小費，證明了這次為何能拿到獎。另外，製作項目拿到優勝的謝呈杰說，大會題目是情人節，克服場地、材料問題後，藉技巧、口味上與國外接軌，設計出8款不同麵包。

▲▼高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽。（圖／記者許展溢攝）

▲謝呈杰（上圖）利用國際技巧與口味拿到優勝成績。（圖／記者許展溢攝）

▲▼高雄餐旅大學參加2022第46屆國際技能競賽。（圖／記者許展溢攝）

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