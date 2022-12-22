　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

靠兩岸匯差非法套利32億　王永慶女婿外孫認罪...二度被查結果曝

▲▼ 大眾投控董事長簡明仁。（圖／記者劉昌松攝）

▲大眾全球投資控股公司董事長簡明仁。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台塑集團已故創辦人王永慶的女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁，涉與兒子簡民智以旗下公司做假交易，再持信用狀向銀行融資，藉此套利上億美元。台北地檢署偵辦認為簡氏父子將錢用於集團營運沒私用，貸款也依約還錢，將認罪的簡氏父子與3名員工依偽造文書罪均緩起訴，經高檢署發回續查有無另涉《商業會計法》情事，檢方重新偵辦後，今維持先前的罪名與緩起訴條件，5人共須支付國庫1620萬元。

簡明仁的妻子王雪齡是王永慶二房太太楊嬌的二女兒，簡明仁回台和朋友創辦的大眾控股公司前身大眾電腦公司，早年已將製造重心移往對岸，並在當地成立子公司三希科技集團自任董事長，三希集團從1998年起在廣州投資、2005年曾名列中國外企投資500強的大公司，旗下有多家大眾投控的孫公司，包括設於英屬開曼群島、英屬維京群島（BVI）的境外公司。

由於大陸當局嚴格管制外匯，且人民幣對美元長期處於升值趨勢，大陸台商多會把當地公司資產質押給大陸銀行，取得境外公司擔保後，再利用OBU帳戶（Offshore Banking Unit，須以境外公司名義開設的國內銀行帳戶），回台灣貸款並享有租稅優惠，只要懂得這種「內保（大陸銀行信用狀擔保）外貸（境外公司申請押匯貸款）」手法，就有同時賺取利差與匯差的空間。

檢方偵辦發現，簡明仁與兼任大眾投控總經理與三希集團副董事長的次子簡民智，經三希集團財務長趙幸芳提議前述套利模式，覺得可行，同意在三希集團內部操作，由大陸孫公司跟三希BVI公司簽訂鉅額採購契約，持向大陸地區銀行申請開立信用狀取得後，再由三希BVI公司以信用狀與買賣合約，透過OBU向台灣的銀行辦理押匯融資。

檢方查明，三希孫公司採購進貨的實際賣方根本不是三希BVI公司，這些交易文件都是造假的，卻從2011年起，向台灣多家銀行貸得共上億美元、折合台幣約32億元，簡明仁、簡民智、趙幸芳與經手文件的會計主管廖恒逸、財務人員李惠玲2名到案都認罪。

檢方認為三希集團依約還款，沒有銀行承受呆帳損失，簡氏父子套利目的是提高集團獲利、並非謀求私利，因此認定5人均涉犯偽造文書罪嫌、准許各緩起訴處分1年，條件是簡明仁須支付國庫800萬元，簡民智500萬元，趙幸芳200萬元，廖恒逸與李惠玲各70萬、50萬元。

不過檢方依職權送高檢署再議後，高檢署沒推翻檢方未起訴簡氏父子等人涉犯《證券交易法》或《銀行法》的見解但要求釐清本案有無涉犯《商業會計法》的疑問、發回續查。檢方重新偵辦後，確認涉及套利的三希集團BVI公司，在台灣都沒設立分公司，此部分罪嫌不足，今維持前次的緩起訴處分罪名與條件。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／PLG球星出車禍！　「嚴重骨折」本季報銷
北市府徵才開133職缺！　月薪最高63K　
中天美女主播被問「多久趴趴一次」　0禁忌全說了
Jennie疑緊擁神秘男親臉！　親密影片瘋傳
規模5.2！　氣象局指：算少見大規模地震
LINE宣布結束「1服務」！　明年2月掰了
快訊／12:36「規模5.2地震」！　最大震度4級
快訊／12:36地震　南部有感搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女騎士遭巡邏車撞癱「智力退成幼童」　警判刑5月+判賠555萬

國三少女蹺家網友伸魔爪！1人拐她上摩鐵性侵　1人接力帶回家蹂躪

靠兩岸匯差非法套利32億　王永慶女婿外孫認罪...二度被查結果曝

桃園再爆賄選+幽靈人口...檢方起訴2案　對6人提當選無效之訴

快訊／苗栗台6線機車撞護欄　20歲騎士翻落稻田無生命跡象

快訊／北市萬華某國中驚傳「女學生墜樓」！　從4樓墜地急送醫

你累了嗎？駕駛把階梯當停車場入口　車卡台階超糗影片曝

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

不滿街友占地搭棚還挑釁　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

寒流來襲男海邊玩手遊超入迷　警上前關心...這身分讓他GG了

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

女騎士遭巡邏車撞癱「智力退成幼童」　警判刑5月+判賠555萬

國三少女蹺家網友伸魔爪！1人拐她上摩鐵性侵　1人接力帶回家蹂躪

靠兩岸匯差非法套利32億　王永慶女婿外孫認罪...二度被查結果曝

桃園再爆賄選+幽靈人口...檢方起訴2案　對6人提當選無效之訴

快訊／苗栗台6線機車撞護欄　20歲騎士翻落稻田無生命跡象

快訊／北市萬華某國中驚傳「女學生墜樓」！　從4樓墜地急送醫

你累了嗎？駕駛把階梯當停車場入口　車卡台階超糗影片曝

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

不滿街友占地搭棚還挑釁　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

寒流來襲男海邊玩手遊超入迷　警上前關心...這身分讓他GG了

阿根廷考慮發行「梅西紀念鈔」　名稱有巧思還有球王簽名

台股大漲208點收最高14442！　台積電上漲9元收468

台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

王浩宇評張善政內閣：意外地好　讚「酬庸少、專業多」有80分以上

澤倫斯基有意舉辦冬季和平峰會　強調並未要求美國駐軍參戰

林智堅、羅智強「參選未遂」政治獻金曝　他收入逾1431萬還少於支出

超商最新「30款新春福袋」！豪送瑪莎拉蒂、愛馬仕　1／1起限量開賣

自評選情「審慎樂觀」！王鴻薇主攻陸戰　曝選前之夜時間地點

小三通常態化？王必勝坦言中國疫情難估計　可用入境抽樣PCR觀察

規模5.2地震亂台鐵行車！台東、屏東路段降速慢行　列車延誤

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

高雄幫派辦尾牙　上百警荷槍實彈盤查

快訊／國3「聯結車爆胎翻覆」　全線封閉

即／羅東鎮長涉送紅酒賄選　宜檢提當選無效之訴

包廂玩4P！2少女交換男友口愛　只有他最慘

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

嘉義人彘「斷頭、截肢、去勢」奇案！　死逾20天屍體都沒爛

警值勤撞殘25歲女騎士　國賠555萬元

獨／網紅布丁遭酒客糾纏爆衝突！扯出警言語性騷

快訊／台南經發局長涉貪遭聲押

計程車鬼切左轉　27歲重機女騎士撞上昏迷

涉吸金數億　Steaker創辦人移送北檢

Steaker創辦人涉吸金　超狂背景曝光

嘉義「鹽醃女頭」奇案　監視器揭發親兄殺害賣春妹內幕

更多熱門

相關新聞

借牌陪標台電800萬設備　驗收被抓

借牌陪標台電800萬設備　驗收被抓

台電公司去年公告採購價值800多萬元的資訊設備，網美科技公司投標時，李姓經理涉找同行捷鼎系統公司黃姓實際負責人借牌陪標，台電事後發現實情向檢方告發，台北地檢署查明網美科技得標後，已交貨安裝通過台電驗收並完成付款，今依《政府採購法》詐術投標等罪嫌，將李男、黃男緩起訴處分各1年，2人須繳交國庫各5萬元與3萬元，網美與捷鼎2公司也須支付國庫各200萬元與2萬元，幾乎等於做白工。

遠傳2副總涉《證交法》　共交保35萬

遠傳2副總涉《證交法》　共交保35萬

遠傳子公司又傳內鬼　副總遭24路搜索

遠傳子公司又傳內鬼　副總遭24路搜索

中信內湖購地案　張明田二審2罪分別判刑8年半

中信內湖購地案　張明田二審2罪分別判刑8年半

網怒「被實價登錄騙」想獲賠償　律師：不實交易舉證難

網怒「被實價登錄騙」想獲賠償　律師：不實交易舉證難

關鍵字：

假交易匯差套利信用狀內保外貸OBU境外公司緩起訴

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面