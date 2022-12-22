靠兩岸匯差非法套利32億　王永慶女婿外孫認罪...二度被查結果曝

▲大眾全球投資控股公司董事長簡明仁。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台塑集團已故創辦人王永慶的女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁，涉與兒子簡民智以旗下公司做假交易，再持信用狀向銀行融資，藉此套利上億美元。台北地檢署偵辦認為簡氏父子將錢用於集團營運沒私用，貸款也依約還錢，將認罪的簡氏父子與3名員工依偽造文書罪均緩起訴，經高檢署發回續查有無另涉《商業會計法》情事，檢方重新偵辦後，今維持先前的罪名與緩起訴條件，5人共須支付國庫1620萬元。

簡明仁的妻子王雪齡是王永慶二房太太楊嬌的二女兒，簡明仁回台和朋友創辦的大眾控股公司前身大眾電腦公司，早年已將製造重心移往對岸，並在當地成立子公司三希科技集團自任董事長，三希集團從1998年起在廣州投資、2005年曾名列中國外企投資500強的大公司，旗下有多家大眾投控的孫公司，包括設於英屬開曼群島、英屬維京群島（BVI）的境外公司。

由於大陸當局嚴格管制外匯，且人民幣對美元長期處於升值趨勢，大陸台商多會把當地公司資產質押給大陸銀行，取得境外公司擔保後，再利用OBU帳戶（Offshore Banking Unit，須以境外公司名義開設的國內銀行帳戶），回台灣貸款並享有租稅優惠，只要懂得這種「內保（大陸銀行信用狀擔保）外貸（境外公司申請押匯貸款）」手法，就有同時賺取利差與匯差的空間。

檢方偵辦發現，簡明仁與兼任大眾投控總經理與三希集團副董事長的次子簡民智，經三希集團財務長趙幸芳提議前述套利模式，覺得可行，同意在三希集團內部操作，由大陸孫公司跟三希BVI公司簽訂鉅額採購契約，持向大陸地區銀行申請開立信用狀取得後，再由三希BVI公司以信用狀與買賣合約，透過OBU向台灣的銀行辦理押匯融資。

檢方查明，三希孫公司採購進貨的實際賣方根本不是三希BVI公司，這些交易文件都是造假的，卻從2011年起，向台灣多家銀行貸得共上億美元、折合台幣約32億元，簡明仁、簡民智、趙幸芳與經手文件的會計主管廖恒逸、財務人員李惠玲2名到案都認罪。

檢方認為三希集團依約還款，沒有銀行承受呆帳損失，簡氏父子套利目的是提高集團獲利、並非謀求私利，因此認定5人均涉犯偽造文書罪嫌、准許各緩起訴處分1年，條件是簡明仁須支付國庫800萬元，簡民智500萬元，趙幸芳200萬元，廖恒逸與李惠玲各70萬、50萬元。

不過檢方依職權送高檢署再議後，高檢署沒推翻檢方未起訴簡氏父子等人涉犯《證券交易法》或《銀行法》的見解但要求釐清本案有無涉犯《商業會計法》的疑問、發回續查。檢方重新偵辦後，確認涉及套利的三希集團BVI公司，在台灣都沒設立分公司，此部分罪嫌不足，今維持前次的緩起訴處分罪名與條件。