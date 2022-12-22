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大陸 大陸焦點 特派現場

大廠科企連爆裁員潮！知乎傳再度裁員10%　公司：正常的組織升級

▲▼ 知乎。（圖／CFP）

▲大陸在線問答平台「知乎」再爆裁員。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸受到疫情嚴重衝擊，互聯網企業再度爆發裁員潮！近日，大陸在線問答平台「知乎」再度被傳出正在進行人員調整，比例或達10%。針對該傳言，知乎方面12月21日表示，相關情況屬於正常的組織升級，不存在比例一說。

據《觀察者網》報導，值得一提的是，這已不是知乎今年第一次被傳出裁員。今年5月下旬，市場上傳出，知乎開啟新一輪裁員，被裁人數超400人，涉及教育、商業化等多個業務，比例在20%-30%之間。

彼時，知乎方面表示，相應情況屬於正常的業務和組織優化調整，該公司聚焦「生態第一」，不斷招聘核心崗位的優秀人才，為廣大用戶提供更好的體驗。

經營方面，今年以來，知乎仍未扭轉去年的虧損局面。前三個季，知乎調整後的淨虧損分別為3.7億元（人民幣，下同）、4.4億元和2.5億元。不過，該公司營收持續增長，同期營收分別為7.4億元、8.4億元和9.1億元，分別年增率增長55.4%、31.0%和11.0%。

實際上，在艱難的宏觀形勢下，近期傳出裁員的也不止知乎一家。日前，市場上傳出小米集團近期開啟了新一輪裁員，傳言稱此次裁員規模較大，小米集團手機部、互聯網部、中國部等多部門均有涉及，但部門之間裁員力度不盡相同。

對於裁員傳聞，小米集團發言人表示，「近期實施的是正常的年底人員優化和組織精簡，實際優化人員數量不到整體的10%，對這些人員的補償方案也符合勞動法要求。」

與此同時，本月初有微博員工曝出該公司也開啟了裁員，根據被裁人數算，此次裁員整體比例或為20%，但也有的組甚至達到40%-50%。而這也不是微博第一次被傳裁員，早在今年二、三月份就有大面積裁員、波及數百人的消息傳出。

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