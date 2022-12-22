政院排黑夾帶一條款　郭正亮預言「天翻地覆」：民進黨南部都選不上

▲抖音的使用在台灣引來關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者皮心瑀／台北報導

行政院日前通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法，卻被發現《中介法》夾在其中，讓民進黨前立委郭正亮直言，民進黨再繼續搞下去，會搞到天翻地覆，「搞到連南部立委都選不上」。

行政院為排黑修法，曾犯國安犯罪、黑金槍毒、賄選、重罪重刑等4大類罪刑者，不得登記參選。然而《選罷法》行政院版本修法草案第51條之3規定，關於防制深偽（Deepfake）影音傳播提供者，有限制瀏覽、移除、下架該聲音及影像的義務，與國家通訊傳播委員會（NCC）先前提出的《中介法》相似，引發質疑。

郭正亮在《大新聞大爆掛》說，民進黨可以試看看，這樣推下去，又要審查抖音，再繼續搞，「搞到連南部立委都選不上，你可以去試試看」。

郭正亮指出，抖音在台灣註冊使用者至少5百萬，而且很多以這個賺小外快，連這樣都要上綱意識形態政治檢查化，抖音上面政治性內容不到千分之一，蔡政府腦袋不知道出什麼問題，不看自己總是想要歸咎於外面的某種力量，想要禁抖音，那也要禁Youtube，因為央視都在上面，微信也更該禁。

對於外界質疑，行政院長蘇貞昌17日受訪時僅回應，無論「黑金槍毒」或對違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受，所以行政院院會通過相關法律修改，以符合國人的期待，讓想要藉由這樣來介入公職選舉，進一步接掌公職、控制國家資源的人被法律防堵，「我們希望大家都一起來支持，不要說一套做一套。」