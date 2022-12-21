郭台銘16字沉重遺憾　王定宇看出端倪PO解讀：郭董真勇者

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／取自郭台銘臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘連兩日提出BNT雙價疫苗議題，臉書寫下「禽獸食祿」等16字，痛批政府及衛福部官員。對此，民進黨立委王定宇解讀郭台銘的PO文表示，「郭董真勇者，這些話一定是在嗆習近平等中共領導班子！」

郭台銘21日在臉書發文指出，「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！台銘 上」。

對此，王定宇21日晚間發出解讀，「郭董一定是在嗆『中國的中央』，因為他恰恰諷刺了『中共黨中央』的防疫亂象！」

王定宇認為，以中國防疫的亂象來說，隨意封控導致行不得、禁止外國疫苗給一般民眾接種、中國製疫苗無效導致確診及重症大爆發、亡者連火化都要排隊塞車、患者搶藥及搶看病，連富士康鄭州廠員工都慘到只能徒步逃離，「郭董真勇者，這些話一定是在嗆習近平等中共領導班子！」

該文被轉至PTT後，網友看完紛紛留言，「果凍還去見美國總統川普，美國同路人」、「果凍還在美國中國投資，美中同路人」、「雖然我不讚成郭董的論調，但身為衞福部部長的人發言要謹慎」、「輸得很慘還沒得到教訓」。

▼王定宇全文如下。（圖／翻攝王定宇臉書）



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