金門沙灘發現未爆彈！民眾嚇壞PO網發問　軍方「拆彈」身世揭曉

▲民眾在金寧鄉湖下海提附近發現疑似未爆彈，嚇得拍照上網求助。（圖／臉書金門同鄉會）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

有金門民眾昨日（20）在金寧鄉湖下海提沙灘上發現，有一顆上面刻有字樣的砲彈，因為不知道怎麼處理，緊張拍照放上臉書金門同鄉會發問，陸軍金門防衛指揮部得知後，也立刻請單位派員前往處理，經鑑定後為「76公厘破甲彈殘體」，已嚴重鏽蝕、內無引信及火炸藥，無安全疑慮。

▲砲彈上可見刻有字樣。（圖／臉書金門同鄉會）



經民眾發現、並將彈藥照片PO網後，今日（21）中午陸軍金門防衛指揮部所轄支援營接獲通報，於金沙寧鄉湖下海堤附近海灘發現疑似未爆彈，立即協請單位派員處理。

獲報後，由金門彈藥連連長王姓少校於12時50分實施勤前教育，隨後由金門未爆組組長上尉等5員前往處置，並於13時15分抵達現場，現場無媒播，經未爆彈處理小組鑑識為「76公厘破甲彈殘體」乙顆，彈體重鏽、無引信及火炸藥，無危安顧慮。



金防部指出，這顆未爆彈年份、料、批號不明，已無危安顧慮，目前將其攜回入庫妥存，將依廢彈處理程序完成銷毀作業。

▼鑑定指出，這顆砲彈為「76公厘破甲彈殘體」，彈體重鏽、無引信及火炸藥。（圖／記者林名揚翻攝）

