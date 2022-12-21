Intel Core i5-13400處理器售價曝光　比前一代貴約24%

▲ Intel 新款處理器。（圖／翻攝自 Intel）

記者樓菀玲／綜合報導

最近有關 Intel 最新處理器的傳聞不斷，不僅 Core i9-13900KS 在 Cinebench R23 的跑分提前偷跑，甚至有越南媒體直接將未發售的 Core i5-13400 和現有的 Core i5-12600K 拿來做比較，以目前 Intel 所公開的 Core i5-13400 系列價格來看，這次的處理器價格比前一代價格高出不少。

目前最新消息是 Intel 打算在 2023 年 1 月初推出非 K 版 13 代處理器，以及 B760 晶片組主機板，這次公開的 Core i5-13400 系列處理器的價格偏高，像是 Core i5-13400 在美售價為 243.68 美元（約新台幣 7,473 元），無內顯版本的 Core i5-13400F 則為 216.16 美元（約新台幣 6,629 元），比前一代的 Core i5-12400 售價 196.81 美元、以及 Core i5-12400F 的 170.23 美元，分別高出將近 24% 和 27% 的價格。

實際參考越南媒體分別為 Core i5-13400 和 Core i5-12600K 做的比較，Core i5-13400 採用 10 核心 16 執行緒、頻率 2.5GHz、具備 6 個 P-Core 和 4 個 E-Core 以及 28MB 的 L3，其定位相當於入門主流處理器。

在 Cinebench R23 的測試當中，Core i5-13400 在多執行緒測試比 Core i5-12600K 低了近 10%，單執行緒則是僅低了 5%，PugetSystem 基準測試結果兩者差距不到5%，至於 Blender 測試結果則是 Core i5-13400 比 Core i5-12600K 慢了約 5%。