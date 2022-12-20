Intel有望明年推出下一代Battlemag顯卡　性能比肩NVIDIA RTX 4070

▲ Intel 打算推出下一代 Arc 顯卡。（圖／翻攝自 Intel 官網）

記者樓菀玲／台北報導

過去 Intel 執行副總裁 Raja Koduri 在自家舉行的 ConnectiON 當中，曾經提到下一代 Arc 顯卡 Battlemage 將會在 2023 年推出，如今有科技 YouTuber 表示 Intel Arc Battlemage 系列顯卡將會大幅度提升效能，性能堪比 NVIDIA GeForce RTX 4070。

目前已知 Intel Arc 系列旗艦 A770 顯卡效能大約和 NVIDIA GeForce RTX 3060 接近，即將在明年推出的 Intel Arc Battlemage 系列顯卡將會大幅度提升效能，性能堪比 NVIDIA GeForce RTX 4070，TGP 大約落在 225W 左右，目前 Intel 正積極著手改良高功耗問題和強化效能，詳細規格等更進一步的消息可能還有得等。

不過 Intel 自家顯卡向來傳聞不斷，像是 Battlemage 系列顯卡會延到 2024 年推出，更甚至有傳聞表示 Intel 打算取消 Arc 顯卡，隨著一年一度的 CES 即將到來，或許可以期待 Intel 會在展會期間公布更多消息。