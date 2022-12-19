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英特爾Core i9-13900KS跑分曝光　單執行緒效能比13900K高5%

▲▼英特爾Core i9-13900KS跑分曝光　單執行緒效能比13900K高5%。（示意圖／取自免費圖庫 Unsplash）

▲ 英特爾 Core i9-13900KS 跑分曝光。（示意圖／取自免費圖庫 Unsplash）

記者樓菀玲／台北報導

最近有網友搶先爆料英特爾最新處理器之一 Core i9-13900KS 跑分結果，發現這次洩露的單執行緒跑分結果比另一款處理器 i9-13900K 還要高出 5%，但多執行緒的跑分結果只有提升 3%。

這次跑分的結果同樣也是由曾經爆料 13 代 Core 系列非 K 版處理器的網友 g01d3nm4ng0 所曝光，根據該處理器透過 Cinebench R23 的跑分結果來看，Core i9-13900KS 在單執行緒的跑分結果為 2,366，多執行緒的跑分結果為 40,998，和同系列的另一款處理器 Core i9-13900K 的結果比較起來，前者的單執行緒效能高出 5%，而多質性緒效能則是多了 3% 左右。

Core i9-13900KS 和 Core i9-13900K 之間的結構差異不大，一樣擁有 8 個 P-Core 和 16 個 E-Core，Core i9-13900KS 相比 Core i9-13900K 來說，Intel 只提高了前者的 P-Core 頻率，而 E-Core 則是不變，因此反應在兩個處理器在單執行緒和多執行緒的跑分測試當中，造就如此結果。

目前 Core i9-13900KS 相關跑分測試結果尚未解禁，Intel 至今未公開發售日和價格，隨著 2023 年初 CES 即將到來，屆時可能會有更多相關情報逐步公開。 

 

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