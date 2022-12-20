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辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬...出庭喊冤：親身經歷

▲▼通告女藝人蘿莉塔（本名李晨菲）因誹謗女藝人李沐晴，被求償200萬元到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲通告女藝人蘿莉塔（本名李晨菲）因誹謗女藝人李沐晴，被求償200萬元到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

從電視節目《大學生了沒》出道的通告女藝人蘿莉塔，2020年在網路留言指稱女藝人李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，日前被依加重誹謗罪判刑2月定讞，李沐晴另提附民求償200萬元，台北地院今首度審理，蘿莉塔出庭仍堅稱自己所言「都是親身經歷」，反批李女用假證據裝病。法官諭知明年（2023年）2月16日再開庭。

蘿莉塔今隻身出庭，數度聽不懂法官訊問的流程而停頓，被法官提醒「我不是妳的律師」，她仍堅稱李沐晴確實偷吃別人的老公和男友、粉絲，自己的前男友曾向她承認與李沐晴逾矩，至於李沐晴提出精神受傷害的診斷證明，她認為是裝病的假證據，並強調本案留言使用平常只有「個位數」好友會按讚的私人帳號，而不是粉絲多達30幾萬人的粉專帳號，代表她沒有散布誹謗的惡意。

▲▼通告女藝人蘿莉塔（本名李晨菲）因誹謗女藝人李沐晴，被求償200萬元到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲通告女藝人蘿莉塔（本名李晨菲）因誹謗女藝人李沐晴，被求償200萬元到台北地院出庭，開完庭一直講手機婉拒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

蘿莉塔開完庭在鏡頭前一路講手機，僅短暫停步向記者聲稱正跟無法到庭的律師溝通應訊內容，「怕現在不講完會忘掉」。李沐晴沒現身，她的律師在庭訊時表示，蘿莉塔的辯解如同刑案一、二審，但刑案法官都不採納，均判有罪，蘿莉塔本案留言雖不是使用粉專帳號，仍有100多人看到，足以傷害李沐晴的人格、社會評價與名譽。

已是人妻的李沐晴以豔星出道，2012年在香港三級片《一路向西》飾演「小龍女」闖出名號，本身有珠寶鑑定與設計的專長。本名李晨菲的蘿莉塔擁有西班牙語文碩士學位，2009年在《大學生了沒》出道，2人今年都30幾歲，原本互不相識，卻因共同的朋友而反目。

前年（2020年）6月26日，蘿莉塔看見臉友「Alison WaWa Liu」辱罵李沐晴的一篇PO文，以個人臉書帳號「Lolita Lee」留言跟風，指稱「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺」等語。

▲▼女藝人李沐晴（左）指控「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（李晨菲）加重誹謗，到台北地院開完庭堅稱會求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲女藝人李沐晴（左）在刑案一審開庭時，當庭怒批蘿莉塔（李晨菲）「在胡說什麼」。（資料照／記者黃哲民攝）

李沐晴提告追究8名網友，只有蘿莉塔被揪出，原PO跟其他附和的留言者身分不明。蘿莉塔否認意圖誹謗，辯稱留言分享自己被劈腿的經驗和心情，不是針對李沐晴，但被起訴後，蘿莉塔出庭聲稱「我手上很多證據，是我親身經歷」，且她的前男友曾親口招認和李女單獨約會，有發生「逾矩」的事情。

蘿莉塔堅稱私訊李沐晴套話，對方回應男方「以前從來沒有這樣對我過，我想他應該是喝太醉了」，所以她很篤定「我是有證據認定李女『約砲』我男友！」。李沐晴按捺不住，先前曾當庭痛批蘿莉塔：「在胡說什麼！」

法官認定蘿莉塔挨告後，才開始找網友查證，且網友的回覆內容無法構成合理確信，蘿莉塔卻輕率上網放話，加上她身為演藝人員、具有一定知名度，本案留言足以貶損李沐晴名譽，到案始終不認罪、態度非佳，北院一審依加重誹謗罪判她2月徒刑、得易科罰金6萬元，高院二審日前駁回上訴，已定讞。

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