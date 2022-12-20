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40多歲男家中死亡！疫情2天微降　莊人祥分析「震盪期」再觀察一周

▲▼12/20本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲12/20本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增17,080例本土個案，51例境外移入，另增18死。死亡個案當中最年輕為40多歲男性，本身有慢性病史，5月30日被發現家中死亡，經診所醫師行政相驗研判確診，屬於舊案補通報。國內疫情經歷連續10天升溫後，今天和昨天則都是微幅下降，發言人莊人祥分析，目前疫情還在上下震盪階段，整體趨勢估計還要再觀察一周會比較清楚。

▲▼12/20新增病例。（圖／指揮中心提供）

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▲12/20新增病例。（圖／指揮中心提供）

今日新增死亡個案年齡分布40多歲到90多歲，其中最年輕為40多歲男性，莊人祥說明，該個案本身沒有接種疫苗，有糖尿病、高血壓、慢性腎衰竭等病史，5/30被發現在家中死亡，經診所醫師行政相驗後研判確診新冠肺炎，是發生於上一波BA.2疫情期間。

進一步看今日新增18例死亡個案，當中有7例都是5~6月間確診死亡，莊人祥表示，上周發現有一間診所在5~6月間進行行政相驗，但未進行新冠死亡通報，地方衛生局正陸續比對當中，也因此，近期新增通報死亡個案會有部分舊案。

至於疫情趨勢，莊人祥分析，目前國內疫情Rt值（有效再生數）不是太高，大約1.04左右，並不像前一波這麼大，目前在上下震盪當中，還有待觀察，也可能是天氣比較冷，大家減少外出活動聚會，因此感染情形較少。

莊人祥日前說明疫情推估時指出，下一波疫情高峰可能會落在「1月底」或「2月初」，單日病例最高3萬。但他今日說，因為近期出現震盪，單日病例有可能會更低，估計再觀察一周趨勢會比較清楚。

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