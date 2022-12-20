俄羅斯、白俄羅斯將展開聯合軍演　烏克蘭緊急加強邊境防禦

▲圖為烏克蘭軍隊基輔外圍裙帶地區進行軍演。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日出訪白俄羅斯，就在普丁到訪前，俄國防部更宣布當地駐軍將與白俄羅斯舉行聯合軍演。烏克蘭政府表示，由於擔憂俄軍可能準備發動新一輪攻擊行動，正加強與白俄羅斯邊境防禦。

烏克蘭內政部副部長葉寧（Yevhen Yenin）向BBC透露，烏克蘭將把武裝部隊與彈藥送往接近白俄羅斯的邊境地區，「我們正與俄羅斯、白俄羅斯邊境建立防線」。

儘管白俄羅斯並未直接捲入俄烏戰爭，但確實允許俄羅斯部隊在今年2月利用其領土發動入侵行動。如今白俄羅斯正面臨來自莫斯科政府的壓力，要求其強化對所謂「烏克蘭特別軍事行動」的支持。

普丁19日飛往白俄羅斯首都明斯克（Minsk），並與白俄羅斯總統盧卡申科進行會談。這是兩人3年半以來首度在白俄羅斯進行會晤，持續約2個多小時。

▲俄羅斯總統普丁出訪白俄羅斯，與白俄羅斯盧卡申科會面。（圖／路透）

外界臆測，因俄軍在烏克蘭戰爭接連挫敗，普丁此行施壓盧卡申科，要求他派遣軍隊前往烏克蘭與俄軍併肩作戰。但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）已否認相關消息。

另據法國國際廣播電台報導，俄羅斯國防部19日宣布，將於12月21日至27日與中國舉行聯合軍演「海上聯合-2022」，俄軍也準備在白俄羅斯進行區域軍演。

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