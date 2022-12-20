　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅西奪冠「電視免費」！　阿根廷廠商灑3千萬兌現承諾：最爽的賠錢

▲▼阿根廷球王梅西獲世界盃金球獎，忍不住偷親大力神盃。（圖／路透）

▲阿根廷球王梅西世界盃奪冠還獲金球獎，忍不住偷親大力神盃。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世足賽前阿根廷電器大廠Noblex大膽促銷，限時24小時販售指定型號電視，承諾只要阿根廷奪冠就「全額退費」，最終賣出517台。如今，阿根廷足球隊睽違36年再捧大力金盃，雖然必須退還消費者共100萬美元（約新台幣3千萬元），但廠商也霸氣表示，這是最爽的一次賠錢。

▲阿根廷電器品牌Noblex結合世足熱潮打廣告，推出電視促銷活動。（圖／翻攝自YouTube）

根據Clarin.com報導，阿根廷Newsan集團旗下電器品牌「Noblex」是阿根廷國家隊38個贊助商之一，但早在世足開踢之前，公司就選在馬拉度納（Diego Maradona）的生日10月30日大膽促銷，限時24小時開放18歲以上居民，購買65吋或75吋的4款價位最高的電視，只要阿根廷隊在卡達世界盃奪得冠軍，這些消費者都能獲得全額退費。

當天65吋、75吋電視各賣出294台和223台，讓公司在一天內達到100萬美元的破紀錄營業額。不過，決賽結果出爐後這些錢將全部繳回消費者的口袋裡，網路上也開始出現對業者「賭輸了」的訕笑。對此，Noblex公司表示，會信守承諾在這幾天進行退款，還官方推特帳號發文說「等了36年才看到這顆星星，謝謝你們」、「從來沒有這麼高興能賠掉100萬美元！」最後也一併恭喜買到電視的顧客和阿根廷世足冠軍隊伍。

Noblex方面先前受訪時就表示，就算最後要賠錢，也不會把退費當作損失或是負擔，反而會視為一種慶祝活動。事實上，Noblex在2017年上屆世足資格賽就已經推出過類似活動，當時廠商打出「如果阿根廷在資格賽階段淘汰，沒能踢進世界盃」就會向先前購買50吋電視的消費者們退費。當年，阿根廷拚戰到最後一輪，距離淘汰賽結束倒數4天才確定拿到世足門票，不僅行銷話題性十足，廠商也完全沒賠錢。

►阿根廷廠商賭大了！若梅西奪冠　上百台「75吋電視免費送」

►83歲阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結果收到一台大電視

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
明年大減稅！　2張圖一次看懂
北市國小2學童喝餿水！　教育局說重話
每人最高10萬！　「2023紓困貸款」符合3條件可申辦
郭台銘「4段話」重擊蔡政府！　他驚：參選2024機率上升
饗饗新莊店訂位首日「網站癱了」！　還剩1招有機會
2024最新民調！　「侯友宜、賴清德、柯文哲」支持度曝
陸疫情大爆發　醫院「黃布袋」屍體堆滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅西奪冠「電視免費」！　阿根廷廠商灑3千萬兌現承諾：最爽的賠錢

俄羅斯、白俄羅斯將展開聯合軍演　烏克蘭緊急加強邊境防禦

台積電「企業世界盃」擊敗特斯拉、任天堂！　決賽輸給「這企業」

阿根廷vs法國世足決賽創紀錄！　全球Google搜索量飆破25年新高

住院昏迷中產女！人妻甦醒後傻眼：怎麼多一個北鼻

被酸核武爛！金與正嗆「試試看就知道」　暗示近日再發射飛彈

想蹭梅西卻搞烏龍　印度議員稱他「在這出生」被噓爆急刪文

安倍晉三遇刺亡震驚全球！「最挺台日首相」之死　扯出統一教黑幕　

俄稱擊落4枚美製反輻射飛彈！　俄烏戰爭10個月來首次

FTX創辦人態度反轉！　同意被引渡回美國接受審判

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

梅西奪冠「電視免費」！　阿根廷廠商灑3千萬兌現承諾：最爽的賠錢

俄羅斯、白俄羅斯將展開聯合軍演　烏克蘭緊急加強邊境防禦

台積電「企業世界盃」擊敗特斯拉、任天堂！　決賽輸給「這企業」

阿根廷vs法國世足決賽創紀錄！　全球Google搜索量飆破25年新高

住院昏迷中產女！人妻甦醒後傻眼：怎麼多一個北鼻

被酸核武爛！金與正嗆「試試看就知道」　暗示近日再發射飛彈

想蹭梅西卻搞烏龍　印度議員稱他「在這出生」被噓爆急刪文

安倍晉三遇刺亡震驚全球！「最挺台日首相」之死　扯出統一教黑幕　

俄稱擊落4枚美製反輻射飛彈！　俄烏戰爭10個月來首次

FTX創辦人態度反轉！　同意被引渡回美國接受審判

馮世寬反對松機遷建　吳怡農：主管機關不想放棄蛋黃區的地

Sandy中文名「這個字」70%的人都寫錯！認：不是很理解…網掀共鳴

夫妻怕遺傳疾病約好不生　婆婆「抱結紮貓」酸：什麼人養什麼寵物

馬克宏「強擁」姆巴佩蹭熱度　挨批政治作秀過頭

台中大里暗夜火警！冷氣維修行雜物堆竄火苗　切割鐵門急灌救

內馬爾進球跳舞挨批！「背後真相」超感動...實現與小病童的約定

營養午餐業者害2國小生喝餿水　柯文哲：不應犯的錯！該懲處就懲處

Nike明揭露財報　市場聚焦庫存、獲利

她搭捷運沒戴口罩勸不聽　嗆警：不然給我一張單子

LINE聖誕特效登場！輸入三組關鍵字召喚耶誕兔兔、熊大

有錢男更愛平胸妹！？ 從愛「巨乳or小胸」 看人格特質

國際熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

阿根廷奪冠…女球迷「露奶慶祝」恐要坐牢

民調「再也不旅行」前三名都亞洲　日本壓倒性奪冠

營地山崩　搜救犬立功找出6遺體

梅西9歲一見鍾情　初戀愛妻相伴26年

鬧鐘響幾次才醒？美研究：再睡5分鐘對身體有害

阿根廷政府禁新生兒取名「梅西」　原因曝

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

鐵達尼號上映25年　導演盼以科學結束傑克之死爭議

貝克漢世足神隱　卡達花56億請來「消失代言人」

阿根廷女球迷場邊脫衣露胸　慶祝世界盃勝利

姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」　網友熱議

梨泰院踩踏慘劇後「耶誕節氣氛」消失

更多熱門

相關新聞

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃

本屆世界盃足球賽大嫂女友團中，最風光的一位就是阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo），她不靠耀眼珠寶或名牌行頭吸睛，而是梅西在帶領阿根廷奪下睽違36年世足冠軍獎盃後，將她甜擁入懷並為她拍攝高舉大力神盃照片的甜蜜舉動閃瞎全場，她身上高辨識度亮眼配件只有Apple Watch，以及摩納哥首飾品牌APM Monaco約7,600元的小熊耳環。

阿根廷奪冠遊行全國放假　網虧：C羅辣模女友

阿根廷奪冠遊行全國放假　網虧：C羅辣模女友

阿根廷法國世足決戰　Google搜索破25年新高

阿根廷法國世足決戰　Google搜索破25年新高

印度議員想蹭梅西　稱他「在這出生」被噓爆

印度議員想蹭梅西　稱他「在這出生」被噓爆

法國隊返國5萬球迷上街迎接

法國隊返國5萬球迷上街迎接

關鍵字：

2022世足2022世足花絮2022阿根廷世足梅西送電視全額退費

讀者迴響

熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面