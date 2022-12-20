梅西奪冠「電視免費」！　阿根廷廠商灑3千萬兌現承諾：最爽的賠錢

▲阿根廷球王梅西世界盃奪冠還獲金球獎，忍不住偷親大力神盃。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世足賽前阿根廷電器大廠Noblex大膽促銷，限時24小時販售指定型號電視，承諾只要阿根廷奪冠就「全額退費」，最終賣出517台。如今，阿根廷足球隊睽違36年再捧大力金盃，雖然必須退還消費者共100萬美元（約新台幣3千萬元），但廠商也霸氣表示，這是最爽的一次賠錢。

▲阿根廷電器品牌Noblex結合世足熱潮打廣告，推出電視促銷活動。（圖／翻攝自YouTube）

根據Clarin.com報導，阿根廷Newsan集團旗下電器品牌「Noblex」是阿根廷國家隊38個贊助商之一，但早在世足開踢之前，公司就選在馬拉度納（Diego Maradona）的生日10月30日大膽促銷，限時24小時開放18歲以上居民，購買65吋或75吋的4款價位最高的電視，只要阿根廷隊在卡達世界盃奪得冠軍，這些消費者都能獲得全額退費。

當天65吋、75吋電視各賣出294台和223台，讓公司在一天內達到100萬美元的破紀錄營業額。不過，決賽結果出爐後這些錢將全部繳回消費者的口袋裡，網路上也開始出現對業者「賭輸了」的訕笑。對此，Noblex公司表示，會信守承諾在這幾天進行退款，還官方推特帳號發文說「等了36年才看到這顆星星，謝謝你們」、「從來沒有這麼高興能賠掉100萬美元！」最後也一併恭喜買到電視的顧客和阿根廷世足冠軍隊伍。

Nunca tan felices de haber perdido 1 millón de dólares!⁰

Felicitaciones Campeones de la Promo #PagaDios y del Mundo. #ArgentinaCampeón pic.twitter.com/dU6CQNXTL3 — Noblex Argentina (@NoblexAr) December 19, 2022

Noblex方面先前受訪時就表示，就算最後要賠錢，也不會把退費當作損失或是負擔，反而會視為一種慶祝活動。事實上，Noblex在2017年上屆世足資格賽就已經推出過類似活動，當時廠商打出「如果阿根廷在資格賽階段淘汰，沒能踢進世界盃」就會向先前購買50吋電視的消費者們退費。當年，阿根廷拚戰到最後一輪，距離淘汰賽結束倒數4天才確定拿到世足門票，不僅行銷話題性十足，廠商也完全沒賠錢。

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