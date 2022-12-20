阿根廷vs法國世足決賽創紀錄！　全球Google搜索量飆破25年新高

記者張寧倢／編譯

阿根廷足球代表隊經過約1個月世足征戰，在全球矚目下擊敗法國，奪得2022年卡達世界盃冠軍。而這場精采比賽不但讓球王梅西（Lionel Messi）最後一舞寫下10大紀錄，Google官方也證實，本屆世界盃決賽期間Google關鍵字搜索量打破了25年來的最高紀錄，「就好像全世界同時都在搜尋同一件事！」

阿根廷首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，隨後一路過關斬將，挺進決賽，遭遇來勢洶洶的法國衛冕軍，兩隊在正規賽與加時賽上演精彩的拉鋸戰，直到PK大戰才分出勝負，最終由阿根廷睽違36年再捧大力金盃。然而，這場世界盃決賽同時也締造了最大網路搜尋引擎「Google Search」的一項全球紀錄。

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing! — Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在推特發文證實，「世界盃決賽期間，搜索流量突破25年來的最高紀錄，這就好像全世界同時都在搜尋著同一件事！」賽後不久皮查伊也發文讚嘆，這場決賽是「有史以來最偉大的比賽之一」，雖然阿根廷和法國都踢得很好，但在他看來，「梅西是世足球史上最偉大的球員。踢出精彩的絕響。」

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