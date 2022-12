阿根廷vs法國世足決賽創紀錄！　全球Google搜索量飆破25年新高

記者張寧倢/編譯

阿根廷足球代表隊經過約1個月世足征戰,在全球矚目下擊敗法國,奪得2022年卡達世界盃冠軍。而這場精采比賽不但讓球王梅西(Lionel Messi)最後一舞寫下10大紀錄,Google官方也證實,本屆世界盃決賽期間Google關鍵字搜索量打破了25年來的最高紀錄,「就好像全世界同時都在搜尋同一件事!」

阿根廷首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯,隨後一路過關斬將,挺進決賽,遭遇來勢洶洶的法國衛冕軍,兩隊在正規賽與加時賽上演精彩的拉鋸戰,直到PK大戰才分出勝負,最終由阿根廷睽違36年再捧大力金盃。然而,這場世界盃決賽同時也締造了最大網路搜尋引擎「Google Search」的一項全球紀錄。

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!