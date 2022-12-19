確診隔離「醒來全家都跑了」！婆婆老公搬光物資...人妻心碎

▲女子發現婆婆老公只留下一根發黑香蕉，以及一顆爛掉的梨子。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

俗話說「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，大概就是這名大陸女子的寫照。大陸山東省菏澤市一名女子日前感染新冠肺炎，怎料半夜起床想吃水果，竟發現婆婆與老公帶著兒子回到了鄉下老家，且櫃子上的物資也全被搬空後，讓她瞬間心寒崩潰。

根據陸媒報導，女子12月17日當晚得知自己確診發燒後，便在房間內進行隔離，隔天一早婆婆與老公以「防止孩子感染」為由，帶著兒子躲回鄉下老家，她原本想著一個人也可以照顧好自己，怎料半夜突然想吃水果，走到櫃子前一看，這才驚覺婆婆與老公臨走前將物資全部搬空，只留下一根發黑的香蕉，以為剩下能吃的梨子翻過來一看竟是爛的，讓她忍不住崩潰直呼，「壞梨就留給我了，真的是壞良心，我覺得自己好可憐。」

該名女子表示，平常一家人相處得十分融洽，婆媳間也沒有任何疙瘩，但沒想到自己確診後，他們做事竟如此無情，獨留她一人在家就算了，連水果也全被打包帶走，讓她心都涼了。

影片曝光後，不少網友紛紛留言抱不平，「只是陽了就這樣？那以後有事還能指望得上？」、「除了媳婦是外人，其他都是自己人」、「留個梨子就是暗示，『趕緊梨（離）』啊」、「關鍵時刻，顯人性～」、「這種人也太可怕了，簡直是狠絕」、「水果的事暫時不提，陽了的人身邊應該留下一個人，如果有什麼重症可以及時送醫院，怎麼能留一個人在家呢！」

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