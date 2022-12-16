孫鵬急付30萬救子　檢調約談才知「王牌大律師」竟是大騙子黃琪

▲孫鵬(中)狄鶯(左)夫妻為了救兒子孫安佐(右)，遭黃琪詐騙30萬元。（資料照／翻攝自Facebook／狄鶯）

記者劉昌松／台北報導

有「騙扁小子」之稱的黃琪在2018年12月間，趁藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，因在美國涉嫌製槍案遭遣送回台前，假冒歌手張清芳的前夫宋學仁秘書，打電話向孫鵬表示可介紹律師協助打官司，還在孫安佐搭機返抵國門時，冒用律師章寫訴狀向桃園地院聲請提審，詐騙孫鵬夫妻30萬元。台北地檢署調查後，16日依違反《律師法》等罪起訴黃琪和借牌的律師郭上維。

孫安佐2018年3月間，因涉嫌恐嚇要在美國賓州的高中開槍掃射，遭美國警方逮捕並搜出槍枝子彈，經關押200多天後，遭美方遞解出境，黃琪(本名黃照岡)不知道如何取得孫鵬的電話，打給孫鵬表示自己是宋學仁的秘書，如果有需要的話，可以代為介紹律師。

▲黃琪多次假冒宋學仁秘書等名義在外行騙。（圖／資料照）

孫鵬夫妻起初不太相信這通陌生來電，但因孫安佐即將返台面臨另一波的司法調查，最後同意接受「宋學仁秘書」介紹的律師郭上維，並且由郭上維先到香港機場，宇孫安佐見面溝通，等孫安佐12月11日班機抵台遭警方拘捕時，郭上維再協助向桃園地院聲請提審。

因檢調單位在追查黃照岡另外涉及假冒國泰千金蔡佳玲案時，就已經發現黃琪和律師郭上維的關係密切，郭上維也多次推輪椅協助黃琪出庭應訊，因此進一步追查郭上維過去承接案件，赫然發現孫安佐的提審案訴狀，根本是由黃琪撰寫，再蓋用郭上維的律師章，等於違法行駛律師職務。

▲律師郭上維過去常幫黃琪(布罩頭)推輪椅。（圖／資料照）

而孫鵬夫妻為了這場提審案，一共之付了30萬元的律師費以及翻譯費，檢調約談時，孫鵬表示的確從來沒見到「宋學仁的秘書」，對於竟然是遇到黃琪詐騙也大感意外，還好後來孫安佐在美持有槍砲案，沒有再委託郭上維辯護，雖經士林地檢署起訴，仍被法院以無審判權判決公訴不受理。