說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油

▲魔獸整場都在台下坐板凳氣炸球迷。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園永豐雲豹今（18）日進行本周3連戰最終戰，主場坐滿球迷，出乎意料的是，超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）不僅沒有先發，整場還都坐板凳，讓1.5萬名現場球迷氣炸，比賽最後還倒戈幫對手高雄全家海神加油。另外，魔獸沒上場也引發台籃板議論、雲豹粉專被出征，意外掀起一場鍵盤戰。

T1職籃桃園永豐雲豹11月時震撼宣告，簽下NBA超級球星「魔獸」霍華德，成為台灣籃壇史上最重磅洋將。當時，促成魔獸來台的幕後最大推手，雲豹總經理蘇翊傑掛保證表示，「霍華德來台後將保證場場先發，並且一定會打完整個賽季。」沒想到今日的比賽不僅沒先發，整場還都坐板凳，讓球迷失望到倒戈幫海神打氣以示抗議。

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眼見魔獸不上場，球迷還湧入永豐雲豹粉專開罵，「魔獸不打ok，但你不打要先講欸= =」、「還不知道球隊的賣點？還不懂得經營球迷？我看以後還有什麼人會看你們打球，真的可憐」、「買這場真的氣死欸！你早說DH不上場我就認虧，不要大冷天還要花交通費跑到這裡」、「重點陶子姐還去現場，我相信她去現場就是要看魔獸打球，結果看魔獸在現場當保全。」

據悉，本周永豐雲豹面臨3連戰艱困賽程，前兩戰都輸球，今日面對聯盟龍頭海神，開賽改由艾夫伯、拉佩塔擔任先發，並未派出霍華德。在中場休息時間結束，兩隊熱身投籃時，魔獸依舊沒參與，僅在場邊與球迷互動，全場不斷鼓譟高喊霍華德，希望看見他上場奮戰。

可直到末節，霍華德持續未上場，球迷想看魔獸的渴望逐漸引爆，雲豹球員罰球時遭粉絲噓聲伺候，客隊海神進球卻獲得滿場歡呼，形成雲豹主場卻替海神加油的奇特狀況。最終海神以93比89勝出，賞給雲豹近期6連敗，也是本周3連戰全敗。