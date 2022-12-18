　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油

▲▼T1職籃桃園雲豹魔獸霍華德。（圖／記者李毓康攝）

▲魔獸整場都在台下坐板凳氣炸球迷。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園永豐雲豹今（18）日進行本周3連戰最終戰，主場坐滿球迷，出乎意料的是，超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）不僅沒有先發，整場還都坐板凳，讓1.5萬名現場球迷氣炸，比賽最後還倒戈幫對手高雄全家海神加油。另外，魔獸沒上場也引發台籃板議論、雲豹粉專被出征，意外掀起一場鍵盤戰。

T1職籃桃園永豐雲豹11月時震撼宣告，簽下NBA超級球星「魔獸」霍華德，成為台灣籃壇史上最重磅洋將。當時，促成魔獸來台的幕後最大推手，雲豹總經理蘇翊傑掛保證表示，「霍華德來台後將保證場場先發，並且一定會打完整個賽季。」沒想到今日的比賽不僅沒先發，整場還都坐板凳，讓球迷失望到倒戈幫海神打氣以示抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼見魔獸不上場，球迷還湧入永豐雲豹粉專開罵，「魔獸不打ok，但你不打要先講欸= =」、「還不知道球隊的賣點？還不懂得經營球迷？我看以後還有什麼人會看你們打球，真的可憐」、「買這場真的氣死欸！你早說DH不上場我就認虧，不要大冷天還要花交通費跑到這裡」、「重點陶子姐還去現場，我相信她去現場就是要看魔獸打球，結果看魔獸在現場當保全。」

據悉，本周永豐雲豹面臨3連戰艱困賽程，前兩戰都輸球，今日面對聯盟龍頭海神，開賽改由艾夫伯、拉佩塔擔任先發，並未派出霍華德。在中場休息時間結束，兩隊熱身投籃時，魔獸依舊沒參與，僅在場邊與球迷互動，全場不斷鼓譟高喊霍華德，希望看見他上場奮戰。

可直到末節，霍華德持續未上場，球迷想看魔獸的渴望逐漸引爆，雲豹球員罰球時遭粉絲噓聲伺候，客隊海神進球卻獲得滿場歡呼，形成雲豹主場卻替海神加油的奇特狀況。最終海神以93比89勝出，賞給雲豹近期6連敗，也是本周3連戰全敗。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／黃敏惠突破5萬票！　跨過當選門檻
快訊／黃敏惠逼近4萬票！　大幅領先李俊俋
快訊／李俊俋突破2萬票！　苦追黃敏惠
說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油
快訊／黃敏惠3萬票了！　差距再擴大
快訊／寒流選情冷！　嘉市投票率創新低
快訊／球迷火大！魔獸全場坐板凳　雲豹苦吞6連敗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油

小火鍋最推哪家？他曝「心中第1名」自助區超狂：不給其他間活

鏟屎官朝聖！淡水海關碼頭變身「巨型貓屋」　還有貓咪聖誕市集

6所私校退場　私校工會：許多專輔學校「仍狀況外」

萬華「青雲閣」首公開活動！魔幻聖誕市集結合舊物、占卜、飲品

擇偶條件超嚴！公職女要求185以上　他年收200萬差1公分殘念

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

張小燕露面喊：我退休了！　公開祕密願為蔡康永「拿回化妝箱」

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油

小火鍋最推哪家？他曝「心中第1名」自助區超狂：不給其他間活

鏟屎官朝聖！淡水海關碼頭變身「巨型貓屋」　還有貓咪聖誕市集

6所私校退場　私校工會：許多專輔學校「仍狀況外」

萬華「青雲閣」首公開活動！魔幻聖誕市集結合舊物、占卜、飲品

擇偶條件超嚴！公職女要求185以上　他年收200萬差1公分殘念

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

不斷更新／嘉義市長開票　黃敏惠衝破5萬票跨過當選門檻

黃敏惠開票一路輾壓對手！　王浩宇找到原因了：側翼沒參戰

北韓連射2飛彈　外交部：譴責破壞區域和平穩定

研究：泡熱水澡可降「中風、高血壓機率」　效果像健身一樣

新莊三寶家長接小孩　開上人行道倒車險撞學童！路人火大開轟

「長跑女神」雷理莎奪國內冠軍目標巴黎奧運　盧彥勳初半馬成功

快訊／台中遊藝場傳槍響！警：槍手獨自駕車犯案

雲林超夯夜間打卡聖地「虎尾鐵橋」！　獲國際大獎

強化陸戰！吳怡農「爬樓梯」家戶拜票　里長親授密技

世足決賽倒數！阿根廷大嫂團火辣發功　許願奪冠將刺「那個東西」

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

寒流來襲全台至少43死　醫示警

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

丈夫才剛過世！婆婆竟開口討理賠金

曾格爾證實登頂紀錄遭除名：我覺得非常不公平

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

寒流凍全台！暖暖包「放1部位」全身暖起來

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

更多熱門

相關新聞

魔獸沒上　雲豹球迷竟幫海神加油

魔獸沒上　雲豹球迷竟幫海神加油

桃園永豐雲豹18日主場迎戰高雄全家海神，此戰超級球星「魔獸」霍華德賽前雖在登錄名單，但卻無預警休兵全場未打，此舉也讓爆滿1.5萬位球迷中，出現不少不滿雜音，整場比賽甚至出現雲豹球員罰球被噓，或是幫對手海神加油吶喊的奇特狀況，雲豹最終在霍華德缺陣下，以89比93輸球，苦吞近期一波6連敗。

魔獸無預警休兵　雲豹苦吞6連敗

魔獸無預警休兵　雲豹苦吞6連敗

魔獸無預警休兵？　上半場全沒打

魔獸無預警休兵？　上半場全沒打

遭阿巴西重犯　魔獸賽後說話了

遭阿巴西重犯　魔獸賽後說話了

客場被噓！　魔獸：這就是籃球

客場被噓！　魔獸：這就是籃球

關鍵字：

魔獸霍華德T1職籃台籃雲豹

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

劉畊宏卡達翻車！網誤會歪樓：原來是真的

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

季芹峇厘島脫了！

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

不斷更新／嘉義市長開票　黃敏惠領先李俊俋

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面