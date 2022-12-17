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下周一清晨「極凍範圍」更廣！氣溫墜7°C↓　下波冷氣團來襲時間曝

▲氣象局發布4縣市大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布4縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

今天（17日）各地皆為陰雨的天氣，中央氣象局晚間9點45分發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸已有局部豪雨發生，17日晚至明（18）日基隆北海岸、大台北及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。另外，此波寒流會在下周一（19日）起逐漸減弱，不過要留意清晨輻射冷卻效應，10度以下低溫的範圍會更廣，且有機會比周日清晨更低。

氣象局表示，18日寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭溫度約7度左右，中南部、花東為10到13度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，請特別注意做好保暖，保暖之餘室內也多多注意通風避免一氧化碳中毒。

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▲▼氣象局溫度預測。（圖／氣象局）

▲最酷寒時刻將出現在下周一清晨，半個台灣低溫僅6到10度。（圖／氣象局）

降雨方面，18日清晨起環境逐漸轉乾，僅東半部地區及大台北山區、南部山區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；清晨高山有局部降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

氣象局預估，下周一起寒流逐漸減弱，不過要留意清晨輻射冷卻效應，各地仍非常寒冷，10度以下低溫的範圍會更廣，且有機會比週日清晨更低，白天隨著冷空氣減弱，氣溫回升幅度會較多，下周二（20日）白天則會更進一步回溫，這兩天中南部日夜溫差可達10度以上，請多留意；兩天水氣偏少，各地大多晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北及東半部地區有零星短暫雨。

▲▼氣象局溫度預測。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度預測。（圖／氣象局）

到了下周三（21日）下一波冷空氣南下，強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，氣溫再度下降，下周四至下周六（22日至24日）強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地方早晚亦冷；僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，25日至27日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地早晚氣溫仍偏低，白天氣溫稍回升；僅東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

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下周一清晨恐「極凍7°C↓」　下波冷氣團來襲時間曝

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