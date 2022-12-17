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社會 社會焦點 保障人權

雙寶爸偷吃狂讚小三：妳是唯一會舔我X眼的！　肉慾對話讓妻崩潰

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男把和偷吃對象間的大量訊息備份，結果被妻子看見。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新北市一名林姓男子日前偷吃同事葉女，還把2人間大量的肉慾對話拷貝後傳到自己的信箱，讓正宮看見後崩潰提告，新北地院判人夫和小三需連帶賠償40萬元，可上訴。

根據判決書內容，林男2010年和妻子結婚後生下2名子女，但自2020年3月起，竟和直播團隊的同事葉女開始在對話中互稱老公、老婆，還有「抱抱」、「舔舔」、「摸摸」等詞，2人最後甚至租屋同居。

林妻發現林男的信箱裡，有一封郵件標題為「和XX（葉女）的聊天」，打開一看才崩潰，裡面全是2人肉慾的對話，讓她氣得提告。林男曾傳訊息給葉女說，「這次從後面插感覺妳比上次嗨」、「妳是唯一會舔我屁眼的」、「像神仙，射得好爽」。

葉女也回「你也變更大又硬，騎在你身上舒服嗎」、「白天聽你射出爽叫聲好興奮」、「我會等到你自由之身的時候，再給媽媽看你的配偶欄是空白的」等。

林男辯稱該份對話紀錄是偽造，租屋則是因為公司在疫情間不提供場地開會，他又身為主管，才會租房子讓團隊使用，並非妻子所想。葉女也否認姦情。

法官認為，林男信箱留存的對話量相當大，實在很難由他人去編排偽造，且內容提到小三的年齡和生日，也都和葉女相符，而對話內容可看出2人多次發生性行為，侵害林妻配偶權，因此判2人須連帶賠償正宮40萬元。全案可上訴。

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