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大陸 大陸焦點 特派現場

暢遊酷上海全新選擇　盡覽蘇州河夾岸風光

記者趙禕/上海報導

穿梭一條河、橫跨五個區，上海市迎來一個嶄新的旅遊行程！由上海五個區共同打造的「悠游蘇州河」水上航線本月中旬閃亮登場；這項融合了歷史文脈、城市風貌、和市民生活的蘇州河旅遊精品項目，將帶給到上海的遊客們全新的感官體驗。

▲上海全新推出「悠游蘇州河」水上旅遊行程。（圖／記者趙禕攝）

▲上海全新推出「悠游蘇州河」水上旅遊行程。（圖／記者趙禕攝）
▼嚐鮮的遊客一上船就迫不待的拍照打卡，留下珍貴的回憶。（圖／記者趙禕攝）

▼嚐鮮的遊客一上船就迫不待的拍照打卡，留下珍貴的回憶。（圖／記者趙禕攝）

這項「悠游蘇州河」水上航線行程全長大約17公里，橫跨了上海普陀區、長寧區、靜安區、虹口區、黃浦區等五個中心城區，由久事集團在上海市文旅局、市交通委、市住建委、市綠化市容局和市水務局等單位的支持和指導下運營。首先推出的有60分鐘和30分鐘兩種時長的航線行程，在已經建設完成並投入運營的四個碼頭啟航，分別是外灘源碼頭、四行倉庫碼頭、昌化路碼頭和長風公園碼頭，這幾個碼頭都緊鄰蘇州河沿岸的繁華區域，非常方便遊客前往。

▲已經建設完成並投入運營的四個碼頭。（圖／記者趙禕攝；昌化路碼頭圖／久事旅遊提供）

▲已經建設完成並投入運營的四個碼頭。（圖／記者趙禕攝；昌化路碼頭圖／久事旅遊提供）

60分鐘時長的行程，有長風公園碼頭和昌化路碼頭雙向對開的單程線；也有從昌化路碼頭出發，到外灘源碼頭後再折返回到昌化路碼頭的大環線。30分鐘時長的行程則有分別從外灘源碼頭和四行倉庫碼頭出發對開並折返的小環線。沿途可以欣賞兩岸綠樹成蔭、水鳥成群、流光夜影和歷史建築，既有恬淡攸雅的自然風光，也有韻味十足的文化風貌。整個「悠遊蘇州河」航程裡，陸家嘴上海中心、環球金融中心和東方明珠天際線是現代化上海標誌，而上海大廈、外白渡橋、郵政博物館、四行倉庫、聖約翰舊址等建築不但是老一輩的傳統記憶，也是年輕一代流連忘返的網紅打卡點。

▲▼蘇州河沿岸的歷史建築。（圖／記者趙禕攝）

▲▼蘇州河沿岸的歷史建築。（圖／記者趙禕攝）

▲▼蘇州河沿岸的歷史建築。（圖／記者趙禕攝）
▼現在屬於華東政法大學校舍一部份的聖約翰大學舊址，是目前上海最夯的景點之一。（圖／記者趙禕攝）

▼現在屬於華東政法大學校舍一部份的聖約翰大學舊址，是目前上海最夯的景點之一。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「悠游蘇州河」水上旅遊的夜景流光四射、五彩繽紛。（圖／記者趙禕攝）
▲▼「悠游蘇州河」水上旅遊的夜景流光四射、五彩繽紛。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「悠游蘇州河」水上旅遊的夜景流光四射、五彩繽紛。（圖／記者趙禕攝）
▼在這段旅程中還可以看到沿岸的成群水鳥。（圖／記者趙禕攝）

▼在這段旅程中還可以看到沿岸的成群水鳥。（圖／記者趙禕攝）

本次推出的「悠游蘇州河」水上旅遊採用了兩種船型運營，分別是載客量11客位的「上海印象」系列小型遊船，這種船複刻了上海牌轎車造型，搭配開放式敞篷設計，有更好的通透性和親水性；另外一種是載客量20客位的「時空之梭」系列中型遊船，這種船裝配全景式玻璃窗戶、多媒體柔性透明屏和衛生間。這兩種船都是新能源純電動遊船，在蘇州河上航行不但非常平穩，也聽不到馬達發出的噪音，遊客可以全心投入欣賞夾岸風光。

▲▼「上海印象」系列小型遊船。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「上海印象」系列小型遊船。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「上海印象」系列小型遊船。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「時空之梭」系列中型遊船。（圖／記者趙禕攝）
▲▼「時空之梭」系列中型遊船。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「時空之梭」系列中型遊船。（圖／記者趙禕攝）

遊船上的講解服務，是以數位化虛擬人物「YoYo」的線上導覽為主，另外未來也可以根據需求配備真人文化導師，為遊客們介紹上海近代以來的城市發展，以及蘇州河的歷史底蘊、人文傳奇和治理成就。同時還推出一系列以建築、橋樑、遊船等元素的文創產品。

▲碼頭上可愛的「悠游蘇州河」吉祥物「YoYo」，也是遊船上線上導覽的主角。（圖／記者趙禕攝）

▲碼頭上可愛的「悠游蘇州河」吉祥物「YoYo」，也是遊船上線上導覽的主角。（圖／記者趙禕攝）

運營方本次還同步推出包船定製服務，遊客們可以根據自身實際需要選擇始發碼頭、選擇船型、自定時間與行程和相關的配套服務，包括遊船配套的餐食和飲料、內置獨立影音播放系統、私密遮陽簾、獨立衛生間、24小時空調系統，還有專職船長和服務員服務，以及文化導師講解、氛圍佈置。

過去三年受到新冠疫情的影響，到上海旅遊的人數和以往相比少了很多，尤其是來自境外的遊客；隨著防疫手段的改進，上海也逐漸放寬境外人士到上海的隔離管控，預計很快又將迎來旅遊上海的人潮。這個「悠游蘇州河」水上航線將會串聯、啟動蘇州河兩岸各類文化旅遊資源的水岸聯動，希望帶給上海市民和遊客新的樂趣與新的體驗，也有望在後疫情時代成為上海旅遊的新名片。

▲▼遊客可以通過「悠遊蘇州河」官方公眾號和小程序線上預約、購票、查看導覽和打卡、評論。（圖／官方公眾號和小程序截圖）

▲▼遊客可以通過「悠遊蘇州河」官方公眾號和小程序線上預約、購票、查看導覽和打卡、評論。（圖／官方公眾號和小程序截圖）

▲▼遊客可以通過「悠遊蘇州河」官方公眾號和小程序線上預約、購票、查看導覽和打卡、評論。（圖／官方公眾號和小程序截圖）

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