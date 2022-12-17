追2023第一道曙光　太平山元旦凌晨3點就開園

▲太平山森林遊樂區元旦提早開園。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

2022跨年倒數，元旦假期準備好要去哪裡追第一道曙光了嗎？農委會林務局宣布，為方便民眾迎接曙光，宜蘭人氣日出景點「太平山國家森林遊樂區」將於元旦當天提早自凌晨3點就開園，預計清晨6點30分至50分，是迎接曙光最佳時機，元旦入園遊客還可獲贈2023新年紀念編號書籤。

林務局指出，太平山國家森林遊樂區向來是日出人氣景點，因應元旦連假，將在2023年元旦當天清晨3點提早開園，方便民眾規劃觀賞曙光行程，元旦入園遊客每人均可獲贈1張2023新年紀念編號書籤，而第1位入園者，除了有編號NO.0001的書籤外，還有太平山福袋1份，歡迎民眾搶頭香。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲元旦入園民眾將可獲贈限量編號書籤。（圖／林務局提供）

林務局提醒，2023年元旦當日凌晨3點到早上9點，翠峰景觀道路將實施「時段單向通行」交通管制措施，去程（太平山往翠峰湖）6點30分後禁止車輛進入，返程（翠峰湖往太平山）8點前禁止通行，早上9點後正常開放。此外，元旦當日區內各據點販賣部及雲海咖啡館提早至7點營業。

林務局羅東林區也推薦7處太平山欣賞日出的景點，包括太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台、原太平山俱樂部廣場觀景平台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台、翠峰湖環山步道3K處、望洋山步道觀景台等。





▲太平山森林遊樂區推薦迎接曙光地點。（圖／林務局提供）